配音員疑泄密 傳杜比麥奎爾再扮蜘蛛俠演《奇異博士2》 湯賀蘭偕女友返倫敦見家長

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》疫下票房創佳績,全球累計票房高達16.9億美元(約131.8億港元),排名史上第6。男主角湯賀蘭(Tom Holland)日前抽空返回英國老家探親,更首次偕女友辛蒂雅(Zendaya)見家長,莫非好事近?另一Marvel重頭戲《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)緊接5月上映,有傳杜比麥奎爾(Tobey Maguire)飾演第一代蜘蛛俠將會再度亮相,而「泄密者」正是此片配音員,令傳聞可信度大增。

《蜘蛛俠:不戰無歸》叫好叫座,過去分別扮演蜘蛛俠角色的杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲(Andrew Garfield)及湯賀蘭首次合作,可謂功不可沒;班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)飾演奇異博士,意外打通多元宇宙,造就「三代同堂」歷史場面,更是最大功臣。

「將有美好事情發生」

隨着班尼狄主演《奇異博士2:失控多元宇宙》映期愈來愈近,有關此片的傳聞亦不絕於耳,繼湯告魯斯(Tom Cruise)客串扮演鐵甲奇俠、《變種特攻》飾演靈鳥的蘇菲端納(Sophie Turner)和X教授的占士麥艾禾(James McAvoy)亦會回歸演出後,最新傳聞是杜比麥奎爾或將再次扮演蜘蛛俠,事緣為伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)扮演紅女巫配上葡萄牙語對白的Mariana Torres,上周透過社交媒體IG Story公開跟杜比的配音員Manolo Rey合照,前者留言「將有美好事情發生」,後者則穿著蜘蛛俠「三代同堂」T恤,網民隨即變身柯南,認定杜比將會亮相《奇異博士2》。

事實上,網民猜測並非無的放矢,原因是《奇異博士2》導演森雷米(Sam Raimi),同樣是杜比主演《蜘蛛俠》三部曲的導演,二人再度合作,絕對有迹可尋。不過,亦有心水清的網民質疑,Manolo Rey除了為杜比配音外,本身亦是配音組主管,他跟Mariana合照未必帶有其他含意。

「將有美好事情發生」其實較適用於另一蜘蛛俠身上,說的是湯賀蘭趁完成新片宣傳工作後,日前抽空返回英國探親兼度假。有狗仔隊偷拍到他偕女友辛蒂雅一起返回倫敦老家,準備跟家人見面,辛蒂雅從車廂取出名牌香水,或許是送給「未來奶奶」的見面禮。

三代蜘蛛俠合體受訪

提起湯賀蘭與杜比麥奎爾,最近二人跟安德魯加菲再次合體,接受綜藝網站Deadline網上訪問,杜比憶述跟Marvel電影公司總裁奇雲費格(Kevin Feige)首次聊起加盟之事:「透過會談,我清楚感受到他們對《蜘蛛俠》的愛,作為一個演員,我樂於跟他們合作。除此之外,我亦是湯賀蘭的超級粉絲。」安德魯則笑說,當他得悉杜比答應回歸,「我沒有選擇,就算要我跟隨杜比走到世界盡頭,我也會應承」。