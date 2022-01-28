配音員疑泄密 傳杜比麥奎爾再扮蜘蛛俠演《奇異博士2》 湯賀蘭偕女友返倫敦見家長

曾為第一代蜘蛛俠和紅女巫配音的Manolo Rey（左）跟Mariana Torres（右）合照近日曝光，觸發網民無限聯想。

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》疫下票房創佳績，全球累計票房高達16.9億美元（約131.8億港元），排名史上第6。男主角湯賀蘭（Tom Holland）日前抽空返回英國老家探親，更首次偕女友辛蒂雅（Zendaya）見家長，莫非好事近？另一Marvel重頭戲《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）緊接5月上映，有傳杜比麥奎爾（Tobey Maguire）飾演第一代蜘蛛俠將會再度亮相，而「泄密者」正是此片配音員，令傳聞可信度大增。

《蜘蛛俠：不戰無歸》叫好叫座，過去分別扮演蜘蛛俠角色的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）及湯賀蘭首次合作，可謂功不可沒；班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）飾演奇異博士，意外打通多元宇宙，造就「三代同堂」歷史場面，更是最大功臣。

「將有美好事情發生」

隨着班尼狄主演《奇異博士2：失控多元宇宙》映期愈來愈近，有關此片的傳聞亦不絕於耳，繼湯告魯斯（Tom Cruise）客串扮演鐵甲奇俠、《變種特攻》飾演靈鳥的蘇菲端納（Sophie Turner）和X教授的占士麥艾禾（James McAvoy）亦會回歸演出後，最新傳聞是杜比麥奎爾或將再次扮演蜘蛛俠，事緣為伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）扮演紅女巫配上葡萄牙語對白的Mariana Torres，上周透過社交媒體IG Story公開跟杜比的配音員Manolo Rey合照，前者留言「將有美好事情發生」，後者則穿著蜘蛛俠「三代同堂」T恤，網民隨即變身柯南，認定杜比將會亮相《奇異博士2》。

事實上，網民猜測並非無的放矢，原因是《奇異博士2》導演森雷米（Sam Raimi），同樣是杜比主演《蜘蛛俠》三部曲的導演，二人再度合作，絕對有迹可尋。不過，亦有心水清的網民質疑，Manolo Rey除了為杜比配音外，本身亦是配音組主管，他跟Mariana合照未必帶有其他含意。

「將有美好事情發生」其實較適用於另一蜘蛛俠身上，說的是湯賀蘭趁完成新片宣傳工作後，日前抽空返回英國探親兼度假。有狗仔隊偷拍到他偕女友辛蒂雅一起返回倫敦老家，準備跟家人見面，辛蒂雅從車廂取出名牌香水，或許是送給「未來奶奶」的見面禮。

三代蜘蛛俠合體受訪

提起湯賀蘭與杜比麥奎爾，最近二人跟安德魯加菲再次合體，接受綜藝網站Deadline網上訪問，杜比憶述跟Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）首次聊起加盟之事：「透過會談，我清楚感受到他們對《蜘蛛俠》的愛，作為一個演員，我樂於跟他們合作。除此之外，我亦是湯賀蘭的超級粉絲。」安德魯則笑說，當他得悉杜比答應回歸，「我沒有選擇，就算要我跟隨杜比走到世界盡頭，我也會應承」。