Angelababy黃曉明結束7年婚姻 「共同撫養孩子 未來仍是家人」

【明報專訊】32歲Angelababy（楊穎）與44歲黃曉明2015年結婚，育有5歲兒子「小海綿」。他們近年屢傳婚變，昨日一同在社交網發聲明宣布離婚，表示和平分開，日前已辦妥相關手續，未來會共同撫養孩子。對於惡意造謠，會保留法律追究權利。之後他們各自在微博發文寫道「感恩過去所有，未來仍是家人」，並互相標籤上對方的名字。離婚消息曝光後，很多網民不感意外，因為兩人傳出婚姻有問題多時，亦很久未有合照曝光。

娛樂組

Angelababy與黃曉明的工作室昨午先後發出內容相同的離婚聲明，寫道：「楊穎與黃曉明決定和平分開，結束婚姻關係，二人已於日前辦妥相關手續，未來將共同撫養孩子，陪伴孩子成長。為保護雙方家人，同時避免此事過度叨擾大眾，楊穎與黃曉明及雙方工作室，將不再對此事另行回應。對於惡意造謠、傳謠者，我們也將始終保留追究其法律責任的權利。再次感謝各位媒體和廣大觀眾，一直以來的關心和愛護。」兩人同時於微博發文「感恩過去所有，未來仍是家人」，互相標籤上對方名字。

婚變傳多時 網民不覺意外

不少網民對他們離婚不覺意外，因婚變已傳了很長時間。有提到當年黃曉明曾在訪問中說娶Angelababy除因美貌外，更重要是媽媽喜歡，所以他決定娶Angelababy，但其實這個決定並非發自內心。當時有網民批評他不尊重Angelababy。

唱K結緣 上海辦童話式婚禮

黃曉明、Angelababy戀情始於2009年，當時傳他們透過朋友介紹認識，一起唱K；Angelababy又到黃曉明拍戲現場探班，令戀情曝光，但他們未有承認。之後內地女星李菲兒受訪時暗指Angelababy介入她與黃曉明的戀情。Angelababy隨即否認，更一度傳她與黃曉明分手。2014年2月28日，Angelababy的25歲生日，黃曉明送上價值逾200萬元名貴跑車及99支玫瑰花，給Angelababy驚喜。2015年5月27日兩人在社交網分享結婚證，宣布已結為夫婦；同年10月8日於上海舉行童話式婚禮。2016年10月8日黃曉明宣布Angelababy懷孕喜訊，而翌年1月17日兒子「小海綿」在香港出世。組三口之家後，他們不時都有在社交網放閃，但至2018年底開始有婚變消息傳出，兩人亦鮮有一起公開露面，但仍有在對方生日時送上祝福。去年初Angelababy傳介入李菲兒與黃曉明戀情的舊聞再度翻炒，Angelababy嬲爆發文澄清，稱呼黃曉明做「黃先生」，顯得關係疏離；黃曉明則力撐Angelababy當年不是第三者。

財政獨立 各有關聯公司

兩人離婚後，外界關注黃曉明與Angelababy的財產安排。據內地傳媒報道的資料，說跟黃曉明有關聯的公司有48間，其中存續狀態有32間，涉及影視、餐飲、科技、服飾、商貿、投資等多個領域。所有存續企業中，黃曉明擔任5間公司的法定代表人、31間公司的股東，並在3間企業中任職高管。Angelababy關聯的公司有3間。兩人無直接商業關聯，報道稱相信他們是財政獨立。

昨日有網民傳黃曉明追求內地網紅周子然，後者立即發文「謠言止於智者」，否認傳言。