笑林智樂03年出世是SARS死剩種 冼靖峰為失言道歉 自責不夠成熟

【明報專訊】無綫《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）近日參與網上音樂會時，發生失言事件，被指拿2003年SARS講笑，引起大批網民鬧爆。他之後道歉，但有部分網民仍未平息怒氣，該片段已下架。

冼靖峰近日與林智樂、詹天文及蔡愷穎演出網上音樂會，配合主題獻唱讀書年代聽的歌曲。他們談及年齡問題時，冼靖峰說自己1998年出世。林智樂表示跟蔡愷穎同是2003年出生。冼靖峰此時突然爆出一句︰「03即係咩？即係SARS死剩種？係咪呀？」其他3人即時呆一呆。林智樂反問︰「咩呀？」蔡愷穎打圓場說︰「講呢啲？」冼靖峰隨即笑笑口補鑊，稱是講笑，指年紀都是差少少！不少網民對冼靖峰的言論感失望、憤怒，斥他不能用香港人的傷痛事來講笑。也有網民認為每個人都有失言時，希望冼靖峰從錯誤中學習，經一事長一智。

冼靖峰前晚跟何晉樂、鍾柔美、姚焯菲、詹天文再做另一場網上音樂會，尾聲時何晉樂問他是否有話要說？冼靖峰一臉凝重為失言道歉，他說：「想講聲對唔住，因為上一個Live講咗啲唔應該講嘅說話，因為我哋學員之間有時私下講嘢會有啲誇張。我講咗不應該講的話，好對唔住，知自己不夠成熟，以後會更成熟，大個仔說話會小心。」何晉樂幫口說他們已由《聲夢》學員變成畢業生，處事要學懂成熟。

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