74歲資深配音員盧雄病逝 王祖藍悼念恩師「你的美好長留心底」

【明報專訊】資深配音員及演員盧雄（原名盧健雄）前晚病逝，享年74歲。盧雄入行近半世紀，初加入商台成為播音員，後來轉職配音工作，他配而優則演，曾參與不少電影演出，令人印象深刻的有《回魂夜》飾保安隊長「盧Sir」及《九品芝麻官》演「尚書大人」。盧雄在配音界桃李滿門，是現任無綫首席創意官王祖藍的配音師父；祖藍悼念恩師，形容盧雄是他的伯樂。盧雄最後熒幕亮相是去年5月，在節目《好聲好戲》從王祖藍手上接獲「殿堂聲演獎」。

記者：鍾一虹

盧雄於1970年代加入商台參演廣播劇，曾在佳視擔任演員，後來投身電影配音行列，於1980至1990年代聲演不少港產電影，為鄭則仕、王青、曹查理、成奎安、樓南光、何家駒、曹達華、黃炳耀及午馬等演員配音。幕前演出周星馳《回魂夜》飾保安「盧Sir」，其中「你老母匿埋喺度食雞髀」是經典對白，雖然盧雄在戲中只是配角，但他的鬼馬演出給觀眾留下深刻印象。他接受訪問曾表示聲演最多的就是成奎安、曹查理及何家駒演的角色，稱他們的聲音沒什麼特別，他會換聲配音，劇情會帶着他進去。近年盧雄參與舞台劇演出及做義工，由於受糖尿病困擾，暴瘦50磅，不再做操勞的工作。

去年5月獲頒「殿堂聲演獎」

盧雄於去年5月獲無綫《好聲好戲》頒「殿堂聲演獎」。當時他說入行40多年，知道還有人注意到他們的配音，沒被忽視。他稱初入錄音室時沒有位置，所配的是「先生，要喝什麼？」等，直至戲裏有些外國人要講廣東話，他讀中學時有很多外國神父說廣東話不正，他百厭學他們的腔調，因而獲賞識，有段日子港產片的外國人講廣東話皆由他配音。他鼓勵想入配音行業或自覺未獲賞識的人不要灰心，他說：「大家聽到我的聲線有幾衰，不然怎能配成奎安呢？其實聲線好不好並不重要，只要你用心去做、願意去做、不要灰心，總有一天會成功。」

祖藍：感謝用心用愛為我創造一切

王祖藍獲知師父盧雄的死訊，撰文悼念：「一份無法言喻的傷痛，由今（昨）早收到盧雄叔離去的消息開始，那份傷痛一直未能靜止，盧雄叔與我之間可用伯樂與千里馬來形容；在我的回憶中，盧雄叔的出現在我17歲那年，讀中五時開始，跟着殿堂級的盧雄叔學配音是我一生人中的最大福分，師父發掘我的才能，推薦我到香港電台做廣播劇，繼而我有機會走到電視台做兒童節目，打下日後做兒童節目的紮實基礎，盧雄叔是我讀書到入行第一個伯樂。師父為人正直慈祥，以身作則教導後輩，在配音界德藝雙馨、桃李滿天下，近年盧雄叔因為健康原因減少工作，但仍經常組織慈善活動，關心其他病友和老人家。盧雄叔默默耕耘，演出作品深入民心，早前在我策劃《好聲好戲》的時候，就希望藉此機會向師父致敬，表揚師父在演藝界的貢獻，十分感恩在他還在的日子裏，我作為徒弟頒發此項榮譽給他。今天，我仍未能接受師父的離去，在此，我只能跟師父說一句：『親愛的盧雄叔，我很榮幸及感謝你用心用愛為我創造的一切，你的美好長留心底，永不磨滅，願師父安息，家人節哀。』徒弟王祖藍泣叩。」

田啟文：他每日都要洗腎

田啟文（田雞）昨日接受《明報》電話訪問，他跟盧雄相識數十年。田雞說：「盧雄近年身體不好，患腎病十幾年，因為他每日都要洗腎，洗完腎好攰，所以最近都沒探訪見面，不想打擾他。」田雞稱昔日學配音，跟盧雄經常在錄音室交流，學到不少東西，後來大家在多部電影中合作，令他勾起好多片段。至於盧雄的後事，田雞說：「他在配音工作上收了好多徒弟，大家要協調處理，若有需要，我隨時可以幫手。」