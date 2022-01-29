【開箱】《冰河世紀：阿北大冒險》 鼠兄弟靠詐死變身英雄

獨眼阿北（右）雖然是今集主角，但戲分似乎不及一對負鼠兄弟（左一及左二）。

【明報專訊】影視串流平台百花齊放，也各有特色；以Netflix為例，無論商業或藝術片也愛投資，只要受歡迎，便長拍長有。蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）日前在業績發布會表示，對比點擊率及訂戶人數，Apple TV+更重視節目質素，聲稱過去兩年旗下電影及劇集共獲890個提名及200獎項，又舉例稱喜歡像《乜都得教練》這類既有信息及讓觀衆感覺良好的作品。至於Disney+作為迪士尼的伸延舞台，除了《鷹眼》、《洛基》等Marvel劇集外，還有原屬二十世紀影業、現已收歸迪士尼旗下的《冰河世紀》系列，外傳動畫《冰河世紀：阿北大冒險》，剛於本月28日在Disney+上架。

《冰河世紀》外傳

《冰河世紀》圍繞3隻冰河時期動物與棄嬰的故事，2002年上映後大受歡迎，並先後拍了4集，是二十世紀影業的王牌動畫；《冰河世紀：阿北大冒險》則屬於外傳，由《冰河世紀4：玩轉新大陸》尊當健（John C. Donkin）執導、《冰河世紀2》占赫治（Jim Hecht）編劇。《職業特工隊：叛逆之謎》西蒙柏奇（Simon Pegg）聲演阿北，《樂高旋風忍者》Vincent Tong及亞倫哈里斯（Aaron Harris）則分別為阿鼠與阿弟配音。

故事講述在冰天雪地生活多時的負鼠兄弟阿鼠和阿弟，渴望獨立自主，打算離開一直與他們相依為命的姊姊長毛象愛莉。阿鼠與阿弟不辭而別，離開雪地後，努力尋找屬於他們的地方。愛莉擔心兩個撞板多過食飯的弟弟會發生意外，與樹懶森仔、長毛象文輝等四出尋找他倆。阿鼠與阿弟意外走進冰層底下的巨型森林，可是兩兄弟很快發現，他們走進了被恐龍佔據，並由壞蛋柯臣統領的世界。陷入險境的阿鼠與阿弟被英勇的獨眼鼬鼠阿北相救。阿鼠與阿弟視阿北為「超級英雄」，希望加入阿北率領的冒險大隊，創一番成就。兩兄弟在新朋友的幫助下，更肩負拯救冰層下新世界的使命。

主角變配角

《阿北大冒險》作為《冰河世紀》的外傳，故事背景並非冰天雪地，反而是冰層底下像熱帶森林搬的新世界，其實這曾在《冰河世紀3：大威龍駕到》出現，今集主角之一阿北也「演出」過《冰河世紀3》；森仔、迪亞哥、文輝及愛莉等整個系列的主角，今集淪為配角。至於本來是配角的阿鼠與阿弟，則成為今集主角，而且像「鬼馬雙星」，經常一唱一和帶出笑位，肩負起由弱者變成英雄的重要角色。兩兄弟被指只懂玩樂，連照顧自己一日三餐也不成。面對危難時，必殺技是詐死；不過，這搞笑必殺技最終打敗壞蛋柯臣，降服兇猛恐龍；此片信息正面，要拯救世界不一定是擁有超能力的超級英雄，只要機智及有勇氣，一樣使命必達。戲中亦不乏溫情一面，提及愛莉自小被阿鼠與阿弟的母親收養，養母離世後，愛莉姊兼母職照顧負鼠兄弟。

戲中還提到柯臣與阿北本是好友，一同在冰層下的世界生活。阿北主張所有動物和平共存，但柯臣渴望稱王，奉行弱肉強食，並借助火種控制恐龍，掌管恐龍軍團，企圖統治冰層下的新世界。總括而言，《阿北大冒險》帶出的信息簡單易明，也能啓發觀衆，而且片長只有100分鐘，適合一家大細在假期觀看。