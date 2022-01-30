前新聞之花回歸主播枱 林燕玲：從未想過做全職媽媽

【明報專訊】「小飛俠」林燕玲由17年前的無綫新聞之花，至今已成為一子之母，當中經歷過不少高山低谷，她總以樂觀性格一一跨過，現在不但擁有幸福家庭，還得到愛惜她的老公葉浩文支持，做自己喜歡做的事。她獲今年全面改版的鳳凰衛視邀請，決定加盟香港台《全球新聞報道》，重投新聞主播跑道。

畢業於香港科技大學生物化學系，林燕玲稱當時完全沒想過當新聞主播，誤打誤撞下加入無綫，由面對別人交談都會面紅，到訓練出口齒伶俐。不是新聞系出身的她，昔日當新聞主播時受到不少批評，她說：「已經唔記得，都咁多年，無論任何工作環境，都會聽到好或不好的說話，好咪記住囉！」對於當年被定為賣青春、賣樣，她說：「職場上從沒有人當面讚我靚，不過讓我出鏡應該是一個認同；其實我一直都是長髮，到做新聞主播才將長髮剪短，純粹是發覺短髮最方便，被當時新聞部同事起了『小飛俠』這個花名，怎料一叫便叫到現在。」

拒絕做藝人

林燕玲表示求學時並非校花，更不敢把舊照給人看，她說：「肥妹一名，戴着厚厚鏡片的眼鏡，都是長頭髮，但不化妝、不打扮，一定是唔靚嘅。之後舊同學見到我，都驚歎化妝品的威力。」她透露當主播後，曾獲邀轉當藝人，但她一口拒絕，「我從沒考慮過當藝人，如玩票性質在電影客串當然無妨，但當時的想法是不覺自己在藝人方面會發展得好好，未發掘到有這個天分，覺得風險很大，所以不去試，寧願認認真真行主播這條路」。

先後在無綫與now兩間電視台任新聞主播，再由now財經新聞主播到銀行及商界擔任高層，直至2020年才決定停下來專心產子，到兒子葉星辰20個月大，林燕玲已忍不住要回到職場，為港台31主持節目，並為鳳凰衛視擔任新聞主播。她說：「人是應該要不斷豐富自己的故事書，慶幸之前做到很多不同的工作，得到這麼多經歷，是很難得。不過結婚生小朋友，我覺得是人生必經階段，家庭對我來講比工作更重要。」

百分百信老公

林燕玲坦言從未想過做全職媽媽，不過讓她能安心放低未夠兩歲的兒子去返工，多得家人支持，「屋企每個角色真的協調得好好，媽媽和奶奶都幫手照顧小朋友，又跟外傭姐姐相處融洽，好似不太需要我幫手，那就不如早點再出來工作吧！事前當然有跟老公商量，他支持我喜歡做什麼便做什麼，最緊要工作和家庭兩邊都兼顧到。現在剛好取得平衡，暫時沒考慮再生多個。」2017年跟現已轉職保險業的葉浩文結婚，即使婚後老公接連爆出負面新聞，她也懶理，更表明可用恩愛來形容夫妻關係，「我對老公百分百支持和信任，無必要再講」。

重回新聞主播位置，林燕玲稱最開心是媽媽，「因為媽媽是我第一個粉絲，可以日日在電視見到我。我在網上亦見到很多人留言，話很開心可以在電視上再見到我」。

棄小飛俠髮型

她透露懷孕時體重達140磅，努力運動下已減至107磅，比產前更瘦，認為這個時候重返幕前時間剛剛好，最大改變是由昔日短髮變成長髮。為何不再剪小飛俠髮型？她說：「原因是人要變，免得畀人話成日都唔變好老土，『小飛俠』個名就可以不變。」

將感受藏心裏

林燕玲表示以前當新聞主播時人生經歷尚淺，對新聞沒太多感受，現在年紀大了，人也成熟了，看事物的觀點亦不同，「感受多咗！整個社會環境跟多年前不同，當然每個人都有自己的感受，但當報道新聞時，我會將自己感受藏在心裏」。這世代很多家長為子女選擇移民，但她沒考慮過為兒子移民，「我還好鍾意香港，况且小朋友還小，暫時計劃在香港讀書，待他長大才商量。我是香港妹，在港出世，沒有去過外國讀書，反而老公一直在外國讀書，我們會去諗，什麼才是對小朋友最好，我覺得無論去外國或到內地讀書均可擴闊視野，如有機會，我都會鼓勵兒子睇多啲嘢。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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