卡斯柏烏尼奧舉殯 《時裝巨人》拍檔扶靈

【明報專訊】《愛到世界盡頭》法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel）本月19日在阿爾卑斯山滑雪期間墮地重傷，送院搶救無效，終年37歲。當地檢察官前日發表調查報告，證實事發時卡斯柏並無戴上保護頭盔，是其致命原因，跟他相撞的40歲立陶宛遊客戴了頭盔而逃過一劫，判定卡斯柏死於意外。

英年早逝的卡斯柏，本月27日在巴黎聖厄斯塔什教堂舉行喪禮，近千名親友及電影人到場，陪他走完人生最後一程。教堂門外放置卡斯柏的巨型黑白照，好讓「法國第一美男」的完美形象，永遠留在影迷心目中。曾跟卡斯柏合演《時裝巨人的狂情歲月》的比利時男星謝洛美雲尼亞（Jeremie Renier）有份扶靈，模特兒女友Gaelle Pietri及6歲兒子Orso則站在教堂外，目送靈柩被抬上車準備離開，神情哀傷，部分親友更忍不住掩面痛哭。

卡斯柏入行超過廿年，圈中人緣甚廣，當日出席喪禮的影壇巨星包括《愛到世界盡頭》拍檔娜妲莉貝爾（Nathalie Baye）和蕾雅絲端（Lea Seydoux）、合演《情迷伊娃》的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、《聲光伴我飛》美蘭妮緹雅利（Melanie Thierry）、《黑天鵝》雲遜卡素（Vincent Cassel）及康城影展總監Thierry Fremaux等，陣容媲美大型頒獎禮。