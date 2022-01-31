爆花姐潔癖 謝絕MIRROR拜年 柳應廷準備4位數派利市

【明報專訊】柳應廷（Jer）宣傳新歌《MM7》，他表示與粉絲在社交網留言交流，經常心急打錯字，MM7是「正」字的速成碼，啟發他用來做歌名，意指帶出「正音樂」，也紀念他跟填詞人小克、音樂監製王雙駿第7次合作，Jer笑說：「我班柳柳粉（粉絲暱稱）好開心，見到我們的共同語言變成歌名，（首歌是不是送給他們的禮物？）當然是的。不過未來再出歌，應該不會用潮語大典來改名，一首就夠。」

今年出歌要輕鬆簡單

《MM7》旋律輕快，但偏高音，Jer稱錄歌時唱得很爽，是作品中最易演繹，「我考慮到將來開個人騷，歌單全部歇斯底里，會好吃力。之前的歌曲創作飈到上太空宇宙，已不能再高，要落地做人，所以今年出歌要輕鬆、簡單和貼地」。至於個唱計劃，他說：「初步構思在今年底或明年初，但未落實，自己有好多想法，作為歌手都想踏足紅館，除夕在海濱做倒數騷又覺得開心，幻想帶樂隊戶外演唱，重拾做昔日夾Band感覺。」

Jer表示新歌MV夠突破，以4個造型拍出他現實與內心面貌，藉此勉勵樂迷要愛惜和接受自己，「我在台上是音樂狂人，私下都有狂人一面，打機、排舞時會大叫，隊友都見慣了」。

農曆新年來臨，Jer感恩去年收入不錯，已準備4位數字封利市，慰勞和恭賀工作人員；他笑言新年願望是到經理人花姐家裏拜年，「花姐有潔癖，一直抗拒MIRROR和ERROR到她家裏探訪，希望今年她會歡迎我們去拜年﹗」談到與圈外女友Kelly傳分手，Jer拒絕回答現階段感情狀况，稱希望將焦點集中在音樂事業；怕不怕新年被親戚追問情事？Jer說：「新年跟親友食飯見面，多是要求攞簽名。」

記者：鍾一虹

化妝：Rainbow Chung

髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

服裝：Comme des Garcons、Prada、Zegna