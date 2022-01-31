黃婉恩訪問馬時亨叫錯「馬善行」 林子祥變「呀呀呀特別嘉賓」

【明報專訊】TVB娛樂新聞台主播黃婉恩早前在採訪時出現蝦碌，話說馬時亨日前主持節目，邀請林子祥擔任嘉賓，並安排傳媒往探班。TVB娛樂新聞台做facebook直播黃婉恩訪問二人，但開口便講錯馬時亨名字，「今日都想知道點解『馬善行』會邀請……」馬時亨一臉愕然，立即反問：「馬咩？」黃婉恩想更正，但繼續叫錯「馬事行」。馬時亨搖頭說：「講錯名呀，你連名都講錯！」黃婉恩遂改口叫「馬生」，馬時亨說：「你講錯名，一定要cut咗再嚟過。」

訪問重新開始後，黃婉恩連林子祥的名字也叫不出來，「Hello，兩位好，想知道馬生今日點解會邀請呀、呀、呀……特別嘉賓嚟嘅？」情况尷尬。黃婉恩接着再以普通話訪問，惟讀音頻頻出錯，將「訪問」說成「訪悶」、「演唱會」說成「煙嗆會」，「有沒有」講成廣東話「有冇」。有關片段在網上流傳，黃婉恩被網民斥沒有「做功課」，連受訪者的名字也講錯，表現極不專業；亦有稱她「羞家」，連累公司。

黃婉恩是2020年落選港姐，參選期間被爆是立法會議員何君堯的侄仔女友；最近她負面新聞纏身，早前DJ林柏希稱有無綫女藝員搲完免費下午茶沒兌現承諾，黃婉恩被指是林柏希所說的「無綫女藝員」。

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