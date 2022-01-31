呂爵安勸粉絲勿「私追」 花姐澄清姜濤無出紀念戒指

【明報專訊】人氣男團MIRROR擁不同年齡層粉絲，有部分粉絲貼身「私追」偶像，令成員感困擾。一直被「私追」問題困擾的姜濤，早前被爆搬往筲箕灣新居，他曾表示希望粉絲給予空間；MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦在社交平台勸喻粉絲不要再「私追」，MIRROR成員需要私人空間及好好休息，才能創作更多好作品。

不過粉絲的「私追」行為未有停止，近日呂爵安（Edan）亦面對同一問題，他在Instagram（IG）限時動態開腔，以黑底白字寫道：「請不要再在我家樓下等我和追車謝謝。」

戒指品牌專頁刪帖文

花姐近日在IG限時動態寫上「Oversimple同姜無關」，原來有品牌早前於IG發帖文，表示會與姜濤香港後援會聯乘推出「3周年紀念戒指」，售價1180元，吸引不少姜糖購買，有傳該品牌是姜濤投資，故花姐澄清品牌與姜濤無關。

其後該品牌的IG專頁已刪去該帖文，有網民留言「醒，騙咗一筆即Del」、「無恥，借姜濤賣假嘢呃姜糖」等，但有人撐品牌「買得嘅都一早知與姜濤無關，話畀人呃嗰個可放返出嚟㗎，一定有（人）接」、「有冇crossover，一樣撐到底！」等。

娛樂組