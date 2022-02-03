拍《IT狗》獲MIRROR三子帶挈有口福 陳漢娜爆岑珈其搶戲最煩

【明報專訊】入行5年的陳漢娜（Hanna）不只拍電影，還演出劇集，繼2018年《身後事務所》後，再接拍ViuTV原創劇《IT狗》。她說兩次感覺很不同，《IT狗》由導演到編劇，甚至演員大家都很夾，開工氣氛很好，讓她很易投入角色。談到與男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）合作，Hanna表示與Lokman及Frankie較多對手戲，跟Stanley只得一場，跟其他演員在劇中是同一間公司，基本上日日見，拍攝時玩得很開心。

Hanna笑稱因MIRROR成員帶挈，未試過拍一套戲每日有那麼多東西吃，因他們的粉絲經常萬歲，很誇張。問到身邊有沒有鏡粉朋友羨慕她？她笑言：「我有朋友是鏡粉，但碰巧不是喜歡他們3個，不過我身邊都多人喜歡Lokman。」

由於演員間太好朋友，Hanna稱拍群戲最大挑戰是忍笑，「岑珈其最煩，經常搶戲，我們當時每日幾乎連續拍16至18小時，要保持醒神，大家就做些無聊事，例如一找到你的笑點，岑珈其就落足力去整蠱你，所以要keep住忍笑」。

夢想當導演

劇集以年輕人於IT職場上熱血奮鬥為題材。Hanna演的蒙玲是一個很有抱負的人，讀書時對這個社會充滿期待，希望為世界帶來一些改變，骨子裏充滿熱血，後來因一些打擊放棄夢想。她笑言：「讀書時都是一個很熱血的人，可以跟一班朋友捱更抵夜，瘋狂去做一件事，無論是做功課還是玩，就算是很無聊的事情，都會花很多時間去做。我的夢想是希望可以做導演，透過電影表達自己的故事。」

為生計曾變賣衫褲

Hanna自覺是幸福的人，入行後遇到很多欣賞她、跟她合得來的導演，能將她的特質展現出來，所以很滿足。不過一路走來也並非一帆風順，Hanna透露2020年受疫情影響，工作量大減，有半年時間零收入，「我很喜歡購物，但那段時間要很慳，還斷捨離變賣自己的衫褲鞋襪幫補一下，真的無辦法。幸好間中有朋友找我幫手拍MV，算不錯」。

雖然面對困難，喜歡演戲的Hanna無想過放棄，深明做演員太被動，所以不會規限自己一定要做演員，「我經常覺得有很多想做的事情，就算不做演員都無所謂。那段時期更讓我感受到，有些事情並非喜歡便有得做，要跟自己講不要緊，無得做也無所謂，有得做當然會很開心」。

拒與男友情侶檔拍戲

劇中與凌文龍有曖昧關係，無條件支持對方，經常做很白癡的事。Hanna笑稱現實中男友都要「盲撐」她所做的白癡事，「例如我在屋企很喜歡亂噏一餐，又會跳古怪舞。幸好男友做的比我更白癡，我們才夾到，開心最緊要」。

現時與男友愛得火熱的她，自覺是感性型女友，一拍拖就很易投入，但未去到戀愛大過天。Hanna說最近多了人找他們一起拍照和出活動，男友對拍戲都感興趣，但情侶檔上陣就不好了，「我覺得同另一半拍戲總會有些阻礙，不想見到他跟其他女仔拍親熱戲，眼冤呀」。

記者：陳釗