MIRROR粉絲新年送暖 義賣籌逾128萬捐慈善機構

MIRROR各成員的粉絲都很有愛心，身體力行關心弱勢社群。

【明報專訊】人氣男團MIRROR 12子集合粉絲對他們的支持，去年成立3周年，12 FC（Fans Club）亦集合一班有心人以愛應援，舉行「MIRROR 12 Fans Club 3周年慈善聯合義賣」，對社會弱勢社群表達關心。早前推出MIRROR 3周年禮盒，附MT貼紙膠帶、memo pad、文件夾、tote bag與12成員小卡的紀念品，定價350元，扣除開支，籌得逾128萬元。日前12 FC公布所得善款全數以鏡粉與MIRROR 12 Fans Club United名義，捐贈予11間慈善機構，每間機構平均獲11萬元。

11間慈善機構分別為陳校長免費補習天地、街角浪浪、香港兔友協會、大樹下、動物伴我行會社、香港兩棲及爬蟲協會、貓行星、善寧會、香港婦女中心與自強協會。12 FC寫道：「疫情肆虐，大家都面對各種各樣的困難，要堅持慈善事業，為社會帶來希望，更加需要大家的支持，才能令有需要的單位受惠。善款已經全數捐出，當作為鏡粉送給毛孩和社會各社群的小小新年禮物……集合同路人夢想，注入各同路人能量，感謝鏡粉一路的鼎力支持，讓這個世界能有多一點愛，祝福傳承下去。」

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