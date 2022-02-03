【開箱】《81號檔案》 舊酒欠新瓶 謎團未解待拍續集

【明報專訊】由《驅魔人》、《凶兆》、《死亡習作》到《午夜靈異錄像》，甚至日本片《午夜凶鈴》的受歡迎程度及長拍長有，證明恐怖片有一定捧場客，影視串流平台Netflix新劇《81號檔案》（Archives 81）改編自網台節目，明星欠奉，上月14日上架後，不論香港或美國本土都登上十大點播榜，證明除非拍得太爛，否則談神說怪，必有粉絲支持。

修復影帶 調查28年前火災

《81號檔案》講述Dan是專責修復錄影帶的檔案管理員，受僱於富豪Virgil，替其處理一系列攝於1994年的錄影帶，完成後可獲豐厚酬勞。錄影帶是名叫Melody的歷史人文研究生採訪Vissel大樓所攝錄，而Vissel當年付諸一炬。Melody自小被母親遺棄在教堂，不信鬼神的她，在Vissel認識了黑人少女Jess，後者母親是虔誠教徒，對於Jess經常無故抽搐，認定她被惡靈纏身，附近教堂的神父曾來驅邪，並勸Melody及早離開大樓。其實Melody剛入住時已被管理員告知，6樓是住客禁足範圍，慢慢她也發現住客Samuel等有類似邪教的聚會。至於Dan，發現身在郊外大宅處理大批錄影帶的過程，原來一直被Virgil監視；而家裏曾發生火災的Dan，痛失家人，修復錄影帶的過程中，發現任職心理學教授的父親，也在片段中出現，並且認識Melody。最奇異的是Melody和Dan經常會碰面，到底是夢中相會，還是有超越時空的能力？

《81號檔案》的主角不是星級演員，反而幕後有點來頭，主創莉碧嘉桑林西恩（Rebecca Sonnenshine）原是美國獲獎劇集《黑袍糾察隊》（The Boys）的監製，執行監製之一更是憑《恐懼鬥室》等恐怖片成名的溫子仁（James Wan）。《81號檔案》全劇僅8集，一如很多受歡迎的Netflix影視作品，結局留下太多疑團，不少捧場客都在問，會否有第2季？雖然Netflix方面還未正式開綠燈，但改編網台節目的《81號檔案》，原著足可拍3季，大概宣布好消息只是時間問題。

帶《闇》與《異分點》影子

此劇在首季主要分兩個時空：現代和1994年，還有Vissel和Dan家裏的兩場大火，是謎團關鍵。故事中途可見Dan與Melody不時見面、聊天，但為什麼兩個不同時空的人能夠相聚？另一條線是，Samuel領導的邪教組織，企圖解開惡靈Kaelego的封印，最後Melody也捲入其中。《81號檔案》有德國神劇《闇》（Dark）的影子，後者同樣講述男女主角的宿命，同樣有複雜的時間線，然而《闇》沒有鬼神，所建構的世界觀比較嚴謹。《81號檔案》也令人想起同樣在Netflix播放的丹麥劇《異分點》（Equinox），把故事時間軸設定在1999年和現在。講述1999年，畢業生莫名消失，當時年僅10歲的Anna距離其中一名消失的學生很近。失蹤事件後，她大受打擊，飽受可怕幻象煎熬。至於現在，她與家人過着平靜生活，噩夢卻會突然來襲。當1999年唯一倖存者離奇死亡，Anna決心查明當年學生究竟發生何事，因而發現令人不安的黑暗真相，她亦意想不到會牽涉其中。對比《闇》和《異分點》，《81號檔案》觸及女巫和邪教，是否恐怖類型之外還多了魔幻元素，很容易合理化所有不合理？

為免打擾追看雅興，有關《81號檔案》的劇情不贅，只能說到結尾很多疑團未解，包括Dan醒來時真的身處1994年？抑或只是他的夢境？Virgil與哥哥Samuel的背景也從缺，為什麼後者會走上邪教之路？Virgil也必定對兄長突然失蹤感不解，才會高薪聘Dan修復影帶，找出真相。Dan小時候的房子怎樣起火，導致家人遇害……主創莉碧嘉桑林西恩受訪時曾說，若有幸拍第2季，還有很多故事要說；此話也證明Netflix的劇集，總是留尾給第2季繼續發揮，只要觀衆和粉絲夠多，續集可期。