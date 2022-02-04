余德丞拍劇不停受傷變黑仔王

【明報專訊】余德丞、丁子朗、戴祖儀、伍樂怡（Kelly）、林正峰及游嘉欣昨日出席劇集《青春不要臉》宣傳活動。余德丞被封「貪靚王」和「黑仔王」，因他拍劇時也爭取時間敷面膜，亦多次在意外中受傷。余德丞說：「我拍動作戲反而無事，有場戲被爆樽後碎片擦傷面，都驚毁容，好彩無事！又試過被林正峰撞出榻榻米地墊，手踭撞落石地受傷；最估不到是攬女仔都受傷，伸手擦到牆邊磨損。」

丁子朗開直播望吸納年輕粉絲

余德丞與丁子朗最近每晚開直播，丁子朗解釋難得拍青春劇，希望吸納多些年輕粉絲，並了解外界反應。他表示有次想邀請Kelly一起直播傾談，卻遇上「冒牌貨」，「有個澳洲粉絲扮Kelly，要求加入跟我們傾偈，直至她亮相才發現不是真身。後來我們找到Kelly，不過她愛睡而提早離場」。他拒絕劇透，笑言戲裏戲外亦不知情歸何處。

戴祖儀體重暴增要食減肥餐

戴祖儀稱劇集快播完感不捨，多謝網民留言鼓勵，最開心是觀眾對她改觀，「平時主持節目好嘈，劇中角色溫文有禮，演出上又有好多突破，被掟蛋糕、摑面及鬧交爆喊，大家感受到我委屈，給我正面評價，當然開心」。她自爆近日不停吃盆菜、火鍋，體重增加了不少，想到快將開拍新劇，十分苦惱，昨日開始食減肥餐，「可能今年犯太歲，早前扭傷腳後，又在街上跌倒，暫時不能做運動，唯有食雞胸和清菜，靠戒口減肥。希望跌一跌是好兆頭，帶旺收視長紅」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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