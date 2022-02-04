與師弟妹趙祥誠黃淑蔓食盆菜 鄭欣宜馮允謙寫創意揮春

【明報專訊】寰亞唱片歌手鄭欣宜（Joyce）、馮允謙、黃淑蔓及趙祥誠（Ben）日前團年食盆菜，希望虎年盆滿缽滿，財運亨通。欣宜與馮允謙都在外國長大，但喜愛中國傳統節日美食，勾起與家人溫馨回憶；馮允謙說新年會著紅色內褲。黃淑蔓在英國留學時則堅持過年習俗，四出搵碌柚葉洗邋遢。至於Ben從小跟5兄弟姊妹輪流寫揮春，即席跟3名師兄、師姐用自己名字創作揮春，互送祝福。黃淑蔓與Ben分別寫「蔓（萬）事勝意」、「吉『祥』如意」；馮允謙又中又英，還有自家英文拼音字，令大家看得一頭霧水。欣宜同樣中英文夾雜，發揮創意畫月亮及烏龜，黃淑蔓估到是「Moon（滿）Joyce（載）宜（而）龜（歸）」。

欣宜談到新年願望，她透露去年開始學彈鋼琴，希望今年學有所成，能在舞台上自彈自唱。她亦會繼續跟更多音樂人合作，亦會再寫歌。馮允謙望年頭、年中及年尾都開演唱會，父母繼續留港捧場，他笑稱希望寫更多歌，因為要還好多歌債。欣宜即時向他追歌。Ben積極學唱歌，期望今年推出屬於自己的歌，努力不會辜負粉絲和大家對他的愛，朝着奪新人獎目標進發。黃淑蔓年內大學畢業，將會做全職藝人。

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