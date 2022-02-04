陳湛文拍戲經驗淺 緊張化動力 王菀之一餸政策包無浪費

【明報專訊】王菀之與陳湛文合演賀歲片《飯戲攻心》；陳湛文表示跟多名演戲經驗豐富的前輩黃子華、張繼聰及王菀之等合作，心情緊張，大讚他們很友善，沒有罵他。

讚黃子華親切 接收力超強

王菀之認為陳湛文謙虛，稱他在演藝學院主修表演，有舞台演出經驗，又憑電影《三夫》獲提名金像獎最佳新演員。陳湛文說：「我拍戲經驗尚淺，你們拍戲時我仍在求學。不過緊張都是一種動力，他們很願意跟我一齊玩；做任何演出，一班人一齊玩是最重要的，這樣才能建立默契及容易產生火花。」談到跟前輩黃子華合作，王菀之稱對方很親切，但有時會被他的光芒穿透。陳湛文則大讚黃子華接收力超強及觸覺敏銳， 還是一名很好的聆聽者，「無論你畀什麼他都接得上；就算我們接不到，他都會救番我們，好正、好犀利」。

戲中王菀之廚藝了得，現實中她已為人妻，有時太長時間沒煮飯，特別是叫得太多外賣時，會有少少內疚，便自動自覺煮一餐飯。

她稱丈夫沒要求吃住家飯，亦不會投訴。陳湛文爆王菀之是「一餸政策」。王菀之稱近兩年才這樣，覺得若煮太多餸，實會有些煮得不好，不如集中煮一道菜，一定吃清不浪費，又有滿足感。

陳湛文呻天生食極唔肥

陳湛文自嘲是「地獄廚神」，連煎蛋也煎燶，所以揀入得廚房的女人做太太，不過他沒有吃到肥肥白白，因天生不太吸收，「其實我好想似張繼聰般健碩，但就是吃極都不長肉」。他稱王菀之曾給他們看當年弗爆照。王菀之笑言20多歲時曾弗過，現在要跳舞減肥。

王菀之/髮型：nickienick

化妝：Ling Chan

陳湛文/服裝：mijosu Eyewear eye's Buddy

髮型：Anthony Wong

化妝：Lisa. C Makeup Art

記者：柯美