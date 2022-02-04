90歲「意大利電影女王」蒙妮嘉維蒂病逝

【明報專訊】憑《迷情》、《女金剛勇鬥鑽石黨》等揚威國際影壇的意大利女星蒙妮嘉維蒂（Monica Vitti），過去廿年一直受到阿茲海默症困擾，前日在羅馬病逝，享年90歲。死訊曝光後，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）稱讚她「把當地電影發揚光大」，意大利文化部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）更形容她是「意大利電影女王、偉大的演員和意大利人」。

1931年生於羅馬的蒙妮嘉維蒂，在上世紀50年代獲意大利名導安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）賞識，二人合作《迷情》、《夜》、《情隔萬重山》及《赤色沙漠》等電影，令她聲名大噪，最後卻翻臉收場。其後進軍國際，跟泰倫斯史丹（Terence Stamp）及狄保加第（Dirk Bogarde）合演間諜喜劇《女金剛勇鬥鑽石黨》，並獲提名BAFTA最佳外語片女演員獎。

私生活方面，蒙妮嘉維蒂跟《Flirt》導演羅拔圖羅素（Roberto Russo）結婚，並憑此片贏得柏林影后，晚年更獲威尼斯影展頒發終身成就獎，表揚這位意大利著名喜劇女星的貢獻。