【開箱】《殭屍校園》 噩夢從校園暴力開始

【明報專訊】影視串流平台Netflix上月28日推出、改編自同名網絡漫畫的韓劇《殭屍校園》，講述某中學因喪屍病毒擴散而被封鎖，等待救援的學生掙扎求生的故事。新劇上架數天，全球累計觀看時間超逾1.2億小時，登上Netflix全球非英語劇集收視冠軍。事實上，近年以喪屍為題材的韓國影視作品如《屍殺列車》、《ALIVE》及《屍戰朝鮮》等受到追捧，創造「K-Zombie」熱潮，內容總離不開政治鬥爭與藥廠圖利，藉此反映社會陰暗面，《殭屍校園》也不例外，校園暴力正是觸發喪屍出沒的主因。

為子復仇誤製屍毒

《殭屍校園》講述科學家李炳燦（金炳哲飾）曾在製藥公司任職研究員，其後改當孝山高中科學科老師，其子李真秀（李民久飾）亦在該校就讀，一直被尹奎男（劉仁秀飾）等同學欺凌，投訴後校方低調處理，即使展開校園聆訊，也無法阻止學生惡行，李真秀企圖自殺幸被救回。李炳燦不忍兒子尋死，於是秘密研究，更以兒子作實驗品，希望改變兒子個性，藉以對抗校園欺凌。結果製造出約納斯病毒，使感染者變成喪屍。

某日，一名女學生在實驗室被白老鼠咬傷，感染病毒變成喪屍，高年級學生李青山（尹燦榮飾）帶着青梅竹馬女同學南溫召（朴持厚飾），穿過佈滿喪屍的飯堂返回課室，與班長崔南拉（趙怡賢飾）、同班同學李秀赫（羅門飾）、李娜廷（李瑜美飾）、梁大修（林載赫飾）、吳俊英（安勝釣飾）、張宇進（孫相淵飾）及韓景修（函勝敏飾）等設法逃生。

故事主線是學生合力抵抗喪屍的過程中，更加了解自己，從而有所成長，其間不忘談情說愛，例如南溫召向李秀赫告白後，才發覺對方喜歡的人是崔南拉；只顧讀書、沒有朋友的崔南拉，亦學懂與同學的相處之道。劇集中段出現3隻打不死的「半人半屍」尹奎男、崔南拉及校園暴力受害者裴恩智（吳慧秀飾），他們雖感染了喪屍毒，但仍有人類的思想與行為，似為劇集開拍第2季埋下伏線。

《殭屍校園》透過喪屍入侵校園，帶出韓國社會各階層的黑暗面。除了故事開首直接提出校園暴力問題外，也帶出人性醜惡，即使學生也不例外。自私自利的女學生李娜廷，不願出手對付喪屍，卻埋怨學生抵抗不力，甚至歧視來自低收入家庭的同學韓景修，企圖趕走他。另外劇中出現要求「特事特辦」的議員，以及視校譽比學生性命重要的功利校長等，同樣諷刺人性醜惡。

當權者遺棄年輕人

世代矛盾與價值觀的差異，也是劇集刻劃重點。慘被喪屍圍困的學生致電報警，卻被譏為「玩電話」，其後喪屍病毒蔓延全巿，軍方一直沒有派員營救，直到得悉李炳燦的手提電腦藏有病毒資料，才肯派員到學校，卻以懷疑學生是無症狀感染者為由，拒絕帶走他們，諷刺當權者遺棄年輕人。

第5集亦提到青少年是社會未來的希望，成年人則代表智慧，當危難出現時，當權者選擇拯救「希望」還是「智慧」呢？到了劇集尾聲，學生逃離校園，獲安排入住隔離營，不單沒人慰問，反被視作幫兇，南溫召怒斥：「我以後都不會向成年人救助，所以你們也不要對我有任何要求。」聽罷令人嘆息。

《殭屍校園》也透過主角與父母的關係，表達親情偉大。李青山一直埋怨母親只顧生意忽略自己，事實卻是其母得悉校園被封鎖，即飛身前往營救；南溫召的消防員父親南召周（全培秀飾）原被派往營救國會議員，他偷走並趕赴學校救女。可惜這場拯救行動，最終失敗收場，更突顯他們愚笨，例如南召周父女重逢後，明明有足夠時間關上大閘，與女兒一起逃走，卻無故犧牲自己，刻意煽情。

新增劇情重複冗贅

《殭屍校園》全季共有12集，每集約1小時，雖然改編自130集漫畫，但仍增設人物，企圖豐富劇情，把這些小故事穿插在學生對抗喪屍的主線中，例如熱血警察查出病毒來源後設法通知軍方、即將退伍的軍人自願參與殺屍行動、為了YouTube直播挺而走險的網紅等。網紅雖被指摘是貪圖點擊才以身犯險，他卻理直氣壯稱，社會總需要有人公開真相，反指新聞只是官方喉舌，根本毫無公信力。

另一方面，劇集亦加插女學生朴熙秀（李彩殷飾）未婚懷孕，在喪屍病毒爆發前離校，在公廁產子的劇情。她原本打算把初生兒放在幼稚園門外，但她發現喪屍出沒，即帶着嬰兒逃亡，並趁屍變前先綁住自己，以保嬰兒平安。這段故事與主線無關，只為突顯母愛偉大，與李青山母子劇情相似，編劇這個安排，難免令人覺得冗贅。