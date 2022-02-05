16歲港女Lizabet唱日劇《DCU》主題曲爆紅 岩井俊二遙控拍MV 劉偉恒：合作愉快

【明報專訊】阿部寬主演的冬季日劇《DCU》叫好叫座，首播收視率16.8%為今季之冠，此劇主題曲《Another Day Goes By》亦掀起話題，請來在香港出生及成長的16歲英越混血兒Lizabet填詞兼主唱，MV更由《情書》導演岩井俊二操刀，但受疫情影響，Lizabet未能赴日拍攝，改由岩井透過應用程式Zoom遙控電影《王家欣》、《某日某月》香港導演劉偉恒在港取景，由籌備到拍攝僅需兩星期，劉偉恒接受《明報》訪問大讚Lizabet有才華，跟岩井亦合作愉快，「希望下次可以一齊拍戲」。

《DCU》跟主題曲《Another Day Goes By》同於1月16日首播，Lizabet憑充滿感情的歌聲，配合著名日本音樂人小林武史監製及作曲，令這名16歲「港女」一鳴驚人。據報她由3歲開始接觸音樂，7歲參加北京國際音樂節表演，11歲已跟管弦樂團同台演出。除了香港之外，她亦曾到澳門、上海、新加坡等地表演超過30次，年紀輕輕已累積大量演出經驗，難怪獲日本索尼唱片公司賞識，羅致成為旗下歌手。

從未剪髮成焦點

Lizabet首次為新歌拍MV，原本請來岩井俊二親自掌鏡，並於東京取景，可是疫情肆虐，令她難以成行，於是岩井透過第三者聯絡劉偉恒，撮合今次港日合作。MV剛於1月31日上架，截至昨日為止，YouTube點擊率已超過52萬次。劉偉恒接受本報訪問時，自爆去年12月收到岩井邀請「感到驚喜又榮幸」，笑言可能對方看過他執導的愛情片，覺得二人「啱Channel」，有助彼此溝通。

MV選在大埔九龍坑「浩然廬」取景，原來岩井俊二希望畫面帶有香港風情，劉偉恒及其團隊於是找來一些祖屋、祠堂等照片以供參考，最終選擇上址。MV開鏡前，岩井已看過大量現場照片，對於光源分佈尤其重視，待正式拍攝當日，「他透過Zoom遙控我們，開工第一個問題就是，太陽在哪裏？得悉答案後，很快便指示，表現非常專業」。岩井拍戲一向不愛打燈，拍MV亦不例外，令劉偉恒大開眼界。

對於Lizabet的現場表現，劉偉恒亦讚不絕口：「雖然是第一次拍MV，但她表現自然，毫不怯場，完全符合岩井俊二要求，幾乎不用我們調教，眼神自然流露。」每次休息時間，Lizabet都會返回父母身邊，已為人父的劉偉恒忍不住讚她是乖乖女。

岩井俊二接受日媒訪問時提到Lizabet由出世至今，從未剪過頭髮，因此MV不時可見她秀髮飄逸的鏡頭，「她的頭髮是畫面焦點，藉此帶出她的神秘感覺」。劉偉恒看罷岩井剪接及後製的MV後，亦認同Lizabet的氣質和星味，跟她的髮型不無關係，因此歌迷欣賞MV時，不妨加倍留意。