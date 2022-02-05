張曦雯自爆去年10月美國染疫 感恩沒傳染家人 住地牢自我隔離

【明報專訊】香港新冠肺炎第五波疫情蔓延，多個地區的市民要強制檢測。昨日張曦雯在社交平台自爆去年底到美國曾染新冠病毒Delta，幸好她已接種兩劑疫苗，症狀輕微。她在美國確診時在家中隔離，身邊人亦沒被感染，她休息幾日已康復，早前返港並正為新劇開工。她說：「直到今天，我仍然不知道是從哪裏感染得來。」她稱為安全起見，今年沒有到親友家拜年。

娛樂組

去年9月張曦雯與男友Mark到美國出席好友婚禮，順道探親，至11月才回港。昨日她在社交平台自爆去年在洛杉磯時確診新冠肺炎，幸好當時已接種了兩針疫苗，症狀輕微。

已接種兩劑疫苗 症狀輕微

張曦雯說︰「農曆新年快樂！這幾天假期安全地留在家。我們認為已接種疫苗、戴口罩和消毒已是安全，但不幸地，你永遠不知道它從哪裏來。今年，我對我的健康非常感恩，因為我去年在洛杉磯被檢測出新冠病毒呈陽性。幸運的是，我已打了兩針，所以症狀很輕微。最大的感恩是我身邊沒有人被傳染。直到今天，我仍然不知道我是從哪裏被誰人感染得來。無論如何，今年再次無法拜年，錯過了很多紅封包，但我們必須保持警惕，因為我們仍處於大流行之中！祝大家平安，健康！」

醫生弟弟安排做檢測 病發沒入院

張曦雯回覆傳媒稱，去年10月確診變種新冠病毒Delta，病發時沒有入醫院，初時似感冒，但過兩日便沒有味覺。她的弟弟是醫生，立即安排她做檢測，結果是陽性。她未知染病時一直跟家人食飯，感慶幸是家人與朋友也沒事。之後家人為家居消毒，安排她住地牢自我隔離，5日後再做檢試，結果呈陰性，她再隔離了數日，再做測試以確定康復才出關。

投入拍新劇 做足防疫措施

張曦雯11月返港，經21日隔離後已投入拍劇。對於最近香港疫情趨嚴重，她會小心為上，故農曆新年假期也沒有往拜年。近日開工拍新劇《破毒強人》，她也做足防疫措施，避免逗留空氣不流通的地方，休息時也返回自己的車免聚集。