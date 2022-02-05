否認約會李佳芯 鄭衍峰：我哋大纜都扯唔埋

【明報專訊】鄭衍峰、港姐冠軍宋宛穎及季軍邵初及邵珮詩等，昨日出席《2022北京冬季奧運會》節目拜神儀式及北京連線對話，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉到場打氣，但未有接受訪問，未知是否避談「蟲草大王」陳恩德因李佳芯（Ali）而抽起千萬元廣告，以及冼靖峰失言仍演出新春節目惹非議事件？

鄭衍峰對於早前與Ali傳緋聞，他笑言被報道嚇呆，「我和Ali大纜都扯唔埋，大家在工作上的合作近乎零，雖然在公司見過面，但傾談也不多」。有報道圖文並茂稱他們約會？他澄清道：「根本點錯相！相中男子單眼皮，我是雙眼皮，但也感恩大家叫得出我個名。」他大爆身在外地的媽咪也關心其緋聞，「連我媽咪都認出相中男子不是我。我估媽咪都想問，我已直接告訴她，報道不是真的」。目前單身的鄭衍峰大讚Ali是女神級，當然也令他心動，但未想過有發展可能，「我識女朋友講感覺，不過很難遇，暫時會專注工作」。

宋宛穎與邵初主持經驗淺，亦少接觸冰雪運動，故要加倍努力背資料，避免出錯。邵初稱疫情肆虐，農曆新年唯有減少外出，只日前相約同屆得獎港姐到經理人家中吃火鍋，並品嘗宋宛穎自製的木糠布甸。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳