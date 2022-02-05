ANSONBEAN派大利市回饋媽咪 劉沛蘅儲錢做業主 譚旻萱努力學演戲

【明報專訊】樂壇新人王陳毅燊（ANSONBEAN）跟同門劉沛蘅（Hillary）及譚旻萱（Mandy）為慶祝新春佳節，齊玩大富翁遊戲互相派錢，寓意新一年人人財源滾滾、開心滿Fun。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

ANSONBEAN習慣在大年初一隨家人到長輩家聚會拜年，向外公、外婆討大利市，然後一齊食飯，場面熱鬧。他得戚說：「我識打麻將，最叻食『雞糊』，如其他人唔好彩，贏錢多數是我。」Hillary會到親友家拜年，趁機開賭局，以往多數小勝收場，通常贏數千元便收手，取個好運意頭。Mandy跟兩人相反，新年寧願不出街「宅」在家休息，與家人食煎堆、年糕，所以收到的利市不多。

ANSONBEAN望虎年進步

21歲ANSONBEAN去年出新歌、拍廣告、電影及電視劇，經歷了很多第一次。踏入虎年，他期望更進一步，在作品上加入更多個人構思，讓更多人認識。去年成績理想，他也識做回饋媽咪，「入行後算有正式收入，我一次過將去年全年的家用放入利市封送贈媽咪，給她驚喜。去年我只是送禮物，今年第一次派利市」。

Hillary想做悲情劇女主角

Hillary主持ViuTV綜藝節目《膠戰S2》後人氣急升，獲帶挈收入增加不少，且開始對唱歌、跳舞及拍劇感興趣，想請ANSONBEAN教導跳舞，希望對方收友情價學費。Hillary虎年目標想挑戰演技，嘗試演悲情劇女主角；另一願望是財源廣進，儲夠錢做業主，買間大屋讓家人住得舒舒服服。

Mandy不介意換新形象

Mandy去年為MIRROR成員呂爵安（Edan）的歌曲《E先生連環不幸事件》MV擔任女主角，MV點擊率破千萬，被封「MV女王」，令她愛上演戲，已報讀演藝課程，新一年希望努力進修演技及有新嘗試，「去年拍了電影，想試試拍電視劇，好想演男仔頭角色，如公司批准，我不介意剪短頭髮換新形象」。

場地：尖沙嘴海港城六公館HEXA

陳毅燊/髮型：Derek Li@Xenter 化妝：Jenny Shih 服飾：Randomeffect、Nike、Tiffany & Co.

劉沛蘅/髮型：Terry Yeung@Yonda hair 服飾：Sandro、APM Monaco

譚旻萱/髮型：Chris Cheng@ iLcolpo 化妝：Zoe Fan 服飾：Chaumet

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