《IT狗》演員開直播 陳瑞輝獲ViuTV總經理點名稱讚

【明報專訊】ViuTV劇集《IT狗》前晚大結局後，演員們在社交平台開直播與觀眾交流，高峰時有1萬人收看。他們解答網民問題外，又介紹劇中其他演員，當中飾演凌文龍父親原來是導演羅永昌，在劇中雖然常在機舖打機，但必要時會向兒子伸出援手。羅永昌導演作品有電影《每當變幻時》、《小Q》等，也曾擔任《鬼馬狂想曲》、《放‧逐》、《龍鳳鬥》、《大隻佬》等電影的執行導演。

Frankie︰會繼續裝備自己

ViuTV總經理魯庭暉有收看大結局，他在社交網發文讚飾演Never的MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）演得好。他說Frankie的演技不是什麼神級，但今次證明他是一名演員，就算本身性格跟角色相似，但要面對鏡頭演戲不容易，需要有努力、沉澱和投入，才會令觀眾覺得他是Never。魯庭暉笑稱這篇讚Frankie的發文是冒生命危險寫，怕MIRROR經理人花姐（黃慧君）說他只講一個演員，或會被指不讚製作團隊或講其他演員，他稱不講不讚不提，不代表不上心。Frankie回覆︰「多謝魯生，我會繼續裝備自己㗎！never say never！」

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