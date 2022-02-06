岑珈其想對親家 余香凝要求「高」

【明報專訊】岑珈其與好友余香凝（Jennifer）去年分別榮升父母，Jennifer今年首次以媽媽身分過新年，雖然女兒Clare到5月才滿一歲，她已教女兒「請請」手勢及準備了4套賀年衫仔。岑珈其聞言嘩一聲，「咁多，我得一套，小朋友長大得好快，不想浪費，所以都是接收朋友孩子的衣服。我都有教兒子臻臻做『請請』手勢及say hello和bye bye，他真的很有趣」。

岑珈其搵奶粉錢辛苦都值得

他們表示有家庭和小朋友後，人生更有目標，工作更有動力。岑珈其笑說：「更積極工作搵奶粉錢，辛苦都是值得的，有小朋友真的很開心、很幸福。」Jennifer稱無論工作和做人，都要再做好些，為女兒建立好榜樣。他們常交流育嬰心得，Jennifer稱之前女兒皮膚有問題，岑珈其都有介紹藥物給她。問岑珈其有否叫Jennifer不要太緊張？他說：「叫是沒用的，因為我太太也是這樣，懷胎10月實緊張，只可以盡力在背後支持和分憂。」

余香凝投入工作未想再生B

問他們會否對親家？岑珈其表示很想，但要看Jennifer意願及擔心Clare高過臻臻。Jennifer認為高度不是問題，但叫岑珈其多帶臻臻打籃球。岑珈其說：「都話有要求。」Jennifer稱只為臻臻身體健康着想。他們覺得兩名年紀相若的小朋友一起玩、一起成長是幸福的事，所以兩家小朋友會保持見面。至於會否再追B，Jennifer說：「要睇珈其，我和珈其太太同時懷孕的話，兩個小孩又可以一起成長，不過未必那麼快了，難得收身成功，想投入工作。」岑珈其則尊重太太決定。

場地提供：HYC Bar ＆ Lounge

記者：柯美

攝影：陳釗