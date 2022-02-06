網民質疑經濟有問題仍生B 雯雯：上天送嘅禮物一定有原因

【明報專訊】張致恒（Steven）與太太雯雯結婚逾兩年，育有兩子。雯雯早前單方面宣布離婚，之後Steven跟她溝通後獲原諒，並透露太太懷第三胎。

否認因懷孕放棄離婚

雯雯近日在社交網變得活躍，繼開直播後，又跟網民玩「快問快答」，不介意回答各種問題，有很多網民留言鼓勵，說她好叻、好勇敢。雯雯回覆說：「有小朋友，係要顧大局，唔再係自己一個嘅事。」她坦言今次懷孕心理壓力大少少，但都頂得住。現在兩個兒子仍年幼，不太知道將做哥哥的事。有問到是否因為懷孕才不離婚？雯雯澄清︰「我已經懷孕到一半（5個月），所以無關係。」

被問與Steven已有經濟問題，為何仍生第三胎？雯雯說︰「窮唔代表無資格生仔。上天送嘅禮物，一定有佢嘅原因。窮有窮養，最緊要小朋友開心。」又有提及雯雯曾被傳是第三者，質疑Steven當日公開與她結婚，是否她逼婚？又說她鍾意在社交網公審老公？雯雯回覆時反問：「你有咩證據話我係第三者？亦憑乜嘢話係我逼結婚？結婚呢啲嘢有得逼嘅咩！至於我都係人，我喺自己平台去抒發自己嘅情緒，如果我要公審一個人，相信內容唔係咁樣。」有問Steven究竟有什麼吸引到她？雯雯說︰「每一段關係都係上天安排，所以無話有咩吸引。」有提議他們到內地生活？雯雯說可以考慮。

娛樂組