木村拓哉趁女兒生日開騷

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉為宣傳上月推出的第2張個人專輯《Next Destination》舉行巡迴演唱會,昨天在兵庫縣揭開序幕;巧合的是,同日亦是他的么女光希19歲生辰,且看木村會否趁機為「壽星女」炮製驚喜。至於「木村嫂」工藤靜香跟長女心美,昨日率先透過社交媒體向光希送上祝福,靜香更拆解女兒名字的含義,祝願她一生充滿光輝和希望。

自從男團SMAP解散後,木村拓哉前年推出首張個人專輯《Go with the Flow》,累計銷量13萬張,算是打響頭炮,上月19日發行第二張大碟《Next Destination》,請來著名音樂人包括山下達郎及Dragon Ash成員kj等助陣,主打歌《Mojo Drive》、《I'll be there》口碑不俗,日劇《晝顏》男星齋藤工更為木村新歌《Beautiful Things》執導MV,成為網絡熱話。

工藤靜香拆解光希名字藏祝福

為了宣傳新碟,木村由昨日至下月6日止,將會舉行一連8場「Next Destination Live Tour 2022」日本巡迴演唱會,分別在兵庫、廣島、愛知及神奈川開騷,昨日趁上台表演前,木村透過社交媒體公開自拍照並分享感受:「(個唱)將於5時半開始,很久沒試過這麼緊張了!在當前形勢(疫情)下,感恩有此機會,我會盡情享受的。」

未知是刻意還是巧合,木村巡唱揭幕之日,剛好是么女光希19歲生辰,但他未有如往年般,在女兒生日當天凌晨已貼文道賀,因此有網民估計,木村早已為「壽星女」準備大禮,留待開騷之時,送上神秘驚喜。提起光希,15歲以模特兒身分出道即成為國際時尚品牌的寵兒,早前更進軍影壇,接拍日本經典恐怖片《咒怨》導演清水崇的新戲《牛首村》,定於本月18日開畫,如果票房報捷,不啻是最佳生日禮物。

至於工藤靜香跟20歲長女心美,昨日分別透過社交媒體為光希送祝福,前者上載紫色洋桔梗照片並留言:「今天(5日)是我最愛的小女兒生辰,我們為她取名光希,就是祝願她的一生充滿光輝和希望,感謝大家一直支持和愛護她,而洋桔梗的花語亦是希望,願所有2月出生的朋友,同樣擁有希望、夢想,和健康。」心美則上載多張姊妹童年合照,網民大讚二人可愛又幸福。