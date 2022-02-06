木村拓哉趁女兒生日開騷

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉為宣傳上月推出的第2張個人專輯《Next Destination》舉行巡迴演唱會，昨天在兵庫縣揭開序幕；巧合的是，同日亦是他的么女光希19歲生辰，且看木村會否趁機為「壽星女」炮製驚喜。至於「木村嫂」工藤靜香跟長女心美，昨日率先透過社交媒體向光希送上祝福，靜香更拆解女兒名字的含義，祝願她一生充滿光輝和希望。

自從男團SMAP解散後，木村拓哉前年推出首張個人專輯《Go with the Flow》，累計銷量13萬張，算是打響頭炮，上月19日發行第二張大碟《Next Destination》，請來著名音樂人包括山下達郎及Dragon Ash成員kj等助陣，主打歌《Mojo Drive》、《I'll be there》口碑不俗，日劇《晝顏》男星齋藤工更為木村新歌《Beautiful Things》執導MV，成為網絡熱話。

工藤靜香拆解光希名字藏祝福

為了宣傳新碟，木村由昨日至下月6日止，將會舉行一連8場「Next Destination Live Tour 2022」日本巡迴演唱會，分別在兵庫、廣島、愛知及神奈川開騷，昨日趁上台表演前，木村透過社交媒體公開自拍照並分享感受：「（個唱）將於5時半開始，很久沒試過這麼緊張了！在當前形勢（疫情）下，感恩有此機會，我會盡情享受的。」

未知是刻意還是巧合，木村巡唱揭幕之日，剛好是么女光希19歲生辰，但他未有如往年般，在女兒生日當天凌晨已貼文道賀，因此有網民估計，木村早已為「壽星女」準備大禮，留待開騷之時，送上神秘驚喜。提起光希，15歲以模特兒身分出道即成為國際時尚品牌的寵兒，早前更進軍影壇，接拍日本經典恐怖片《咒怨》導演清水崇的新戲《牛首村》，定於本月18日開畫，如果票房報捷，不啻是最佳生日禮物。

至於工藤靜香跟20歲長女心美，昨日分別透過社交媒體為光希送祝福，前者上載紫色洋桔梗照片並留言：「今天（5日）是我最愛的小女兒生辰，我們為她取名光希，就是祝願她的一生充滿光輝和希望，感謝大家一直支持和愛護她，而洋桔梗的花語亦是希望，願所有2月出生的朋友，同樣擁有希望、夢想，和健康。」心美則上載多張姊妹童年合照，網民大讚二人可愛又幸福。