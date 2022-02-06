新《死蠢鬥一番》美優先場票房報捷

【明報專訊】《蜘蛛俠：不戰無歸》在美國上映7個星期依然是票房冠軍，不少業內人士關注該片開畫邁向兩個月，可會退位讓賢？上周四（3日）分別有《死蠢鬥一番》尊尼諾斯維（Johnny Knoxville）主演的新一齣「死蠢」搞笑系列《Jackass Forever》及《明日之後》科幻片大導羅倫艾默烈治（Roland Emmerich）新作《月球隕落》（Moonfall）上映優先場，結果前者以170萬美元（約1326萬港元）報捷，估計首周末收1500萬至2000萬美元。據美媒報道，《Jackass Forever》成本僅1000萬美元，上映數天已可收支平衡，在爛番茄影評網站，也獲得九成好評。

至於羅倫艾默烈治執導的《月球隕落》，講述月球脫軌，全速衝向地球，人類面臨滅絕浩劫，美國太空總署署長及月球陰謀論天才聯同前頂尖太空人組成太空團隊，執行不可能的任務，阻止月球隕落。雖然此片有金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）及《詭屋驚凶實錄》柏德烈韋遜（Patrick Wilson）等助陣，但成本高達1.4億美元，周四上映的優先場，只收70萬美元，成績跟《Jackass Forever》相距甚遠。有業內人士估計，《月》 片首周末約收1000萬至1200萬美元。