《青春不要臉》結局重現紅星經典場面 余德丞丁子朗上演「男男吻」 白彪驚喜客串

【明報專訊】余德丞、丁子朗、劉穎鏇與戴祖儀主演的無綫劇《青春不要臉》前晚大結局，重現不少昔日紅星經典場面，包括梁朝偉演出的《新紮師兄》，與1987年在台慶用牙拉車表演；還有蔡楓華當年講的「一剎那光輝不代表永恆」等。結局尾段講述4主角開心迎1990年，兩對情侶甜蜜互動，余德丞更與丁子朗上演「男男吻」，熒幕又播出當年9名紅星周潤發、張國榮、鍾楚紅、許冠傑、徐小鳳等倒數片段。編審黎倩儀表示劇情參考當年《齊心同步創90之演藝同歡新里程》大型馬拉松式直播節目。該節目長達16小時，由除夕早上開始播，表演節目包括歌舞、球賽及遊戲等，相當盛大。

監製潘嘉德出名又出樣

至於藝訓班學員成長片段也有不少彩蛋，有已故邵逸夫爵士及當年台前幕後前輩片段，包括杜琪峯、甘國亮、林嶺東、黃日華、苗僑偉、李添勝、《青春不要臉》監製潘嘉德（德哥）等。《青》劇另一監製林肯特別為德哥預備驚喜致敬位，德哥前晚看後開心說：「估唔到我不但有名出，仲有樣𠻹，多謝阿肯！」

另一驚喜位是「第一代郭靖」白彪客串，在劇中的古裝劇飾演大俠「根叔」，以前輩身分教訓齊輕舟（丁子朗飾）別擅自改劇本影響同劇對手。林肯表示：「白彪在劇集的武俠世界入面，是好有代表性的演員，請到他客串好開心。」

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