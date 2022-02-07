《殭屍校園》掀熱潮 「冰公主」吻戲狂NG 趙怡賢羅門咀嘴17次

【明報專訊】改編自網絡漫畫的影視串流平台Netflix韓劇《殭屍校園》，講述喪屍病毒蔓延高校，待救學生掙扎求生的故事。《殭》劇上月底上架，近日登上Netflix全球非英語劇收視冠軍，主角朴持厚、尹燦榮、趙怡賢及羅門日前受訪談拍攝感受。趙怡賢自稱獲拍檔封做「冰公主」，與羅門拍吻戲狂NG，足足惜了17次。

文：蘇珮欣

據影視串流平台統計網站Flixpatrol的資料顯示，《殭屍校園》自上月28日上架以來，一直是Netflix電視節目排行榜冠軍，截至前日已連續8天稱冠，最高紀錄單日登上59個國家及地區的冠軍位置，包括韓國、日本、香港及馬來西亞等地。

掌摑李瑜美感為難

Netflix前日在YouTube公開4名主角朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、羅門，以及導演李在奎和編劇千成日的訪問片段。羅門表示最難忘是拿着窗框打喪屍，以及學生在天台圍着火聊天的一幕。他透露拍攝當日天氣非常寒冷，他們所穿的校服很單薄，鏡頭外他們都互相抱着取暖。

趙怡賢與羅門談到劇中的感情戲，二人有一幕在課室的接吻鏡頭，NG了17次。趙怡賢解釋要合上眼主動咀嘴羅門，可是她合上眼睛後，咀不對位置所以頻頻NG。趙怡賢表示每次NG也感到不好意思，頻頻向羅門道歉，後者卻對她說「沒問題，很好呀！」令她哭笑不得。羅門稱這是他的熒幕初吻，拍攝前雖很緊張，但終於體會到浪漫吻戲原來是這樣拍的，「這是很珍貴的拍攝經驗」。

趙怡賢被改大堆花名

趙怡賢自言很幸運，因劇中角色很冷酷，不用刻意表現也很討好。她又稱被一衆拍檔改了大堆花名，如控制塔、冰公主、Elsa等。趙怡賢談到戲中一幕要狠狠打《魷魚遊戲》女星李瑜美一巴掌，趙怡賢表示感到很為難，幸好這幕一take過。

另一方面，尹燦榮談到與飾演奸角的劉仁秀，雖然劇中兩人對立，但其實私下感情要好。尹燦榮表示與劉仁秀住得很近，兩人經常見面，拍攝期間也不時相約排戲。尹燦榮又謂在圖書館被喪屍包圍的一幕，他在3米高的書架上跳來跳去，雖然很驚險，但覺得很有趣。