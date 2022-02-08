無綫3人確診 《隱門》取消兩日外景 陳展鵬湯洛雯擔心：日日檢測

蘇施黃日前惹染疫疑雲，昨日透過視像跟身在加拿大的節目監製連線，稱中招的其實是監製，並由他講述近况。

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診數字飈升，昨日無綫內部通告，美術分部有外判值班道具人員2月6日證實確診，對方本月4及5日曾返電視城取道具出外景，無綫已安排這兩日的外景隊與藝員快速測試，並將該染疫道具員曾逗留的地方深層清潔。據悉該確診者日前是跟王心慰監製新劇《隱門》的外景，有份演出的陳展鵬與湯洛雯表示擔心，為安全計每日會檢測；已為人父的展鵬表示，保護家人要特別小心，故放工返家也會清潔消毒。另一方面，無綫昨再出內部通告證實多兩名員工確診。

娛樂組

就外判道具員確診，無綫方面表示：「本台獲悉有外判值班道具人員確診，相關人士在公司逗留過的地方已全面深層消毒。為安全起見，已安排有機會接觸的職藝員同事快速測試，暫時結果大部分為陰性，少數正等待檢測中心結果，對公司運作未有構成影響。本台一直與衛生防護中心緊密聯繫，會全面配合中心的防疫指引及安排，已提醒所有員工謹守防疫措施，保持社交距離，避免參與不必要聚會，減少感染風險。」

提醒藝員埋位先除罩

《隱門》監製王心慰回覆《明報》稱，知道外判道具員確診後，已第一時間要求劇組藝員與工作人員快速檢測，幸好結果皆為陰性才稍安心。拍攝方面也有相應調動，已取消兩日拍攝環境不理想的外景，今日的外景則照常，因在私人地方的農莊取景，地方空曠又沒街外人，比較安全。王心慰表示，藝員也反映有擔心，故未來外景也要視乎情况，會留意疫情，希望穩定下來時再補拍取消了的場面。由於藝員演戲時要除口罩，王心慰稱一再提醒他們正式埋位時才除口罩，希望大家做好防疫，萬一中招要隔離影響更大。

除開工不出街

《隱門》男主角陳展鵬家有小朋友亦特別小心，表示已第一時間到私家醫院檢測求安心，他返家會先清潔，現在他每日也檢測。由於臨時調動，要取消部分外景拍攝，展鵬表示一切看公司安排再配合。湯洛雯不單每日檢測一次，她透露開工前後也做檢測，由於疫情嚴峻難免擔心，唯有盡量做好本分保持清潔，「除咗開工，我幾乎一個月冇出過街」。對於通告調動，湯洛雯表示體諒，她稱雖然延後了部分外景戲，但暫時不用在公眾地方拍攝已很好。

黎耀祥近日為無綫新劇《輕．功》拍外景，他說：「我有定期檢測，之前內地返港是回港易，要做6次檢測，未做完；開工自己揸車及帶飯盒，會在車上食，減少聚集，亦會注意安全，正式拍攝前都會戴口罩及做足消毒措施。」

另一方面，無綫昨晚發內部通告稱再有兩員工確診，分別是工程部與Music Library的工作人員，前者自1月31日後沒返電視城，故工程部運作沒受影響。不過，電視城連環傳出有人確診消息，員工擔心疫情爆發。

蘇施黃節目監製確診

至於蘇施黃，日前在社交平台透露有人中了Omicron而影響其YouTube節目未能上架，一度令人誤會她確診；昨日蘇施黃解釋，中了Omicron是其節目監製兼剪片， 他跟妻女在加拿大居住，早前一家三口確診，監製病得最嚴重，所以未能處理後期製作。他稱已輕了近20磅，時發高燒，近日不再頭暈，相信正在康復中。