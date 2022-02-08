上月內地上架 刪12分鐘片段 《搏擊會》「爆炸」結局獲還原

【明報專訊】上月有報道指畢彼特（Brad Pitt）主演的1999年電影《搏擊會》，在內地視頻網站騰訊上架，結局一幕男女主角牽手看着大樓爆炸及倒塌的場面被刪走之外，並以文字竄改了劇情，稱畢彼特扮演的Tyler被送往精神病院，以及警方逮捕所有罪犯。看過原作的觀衆紛紛在網上留言抗議，《搏》片原作者亦在社交網嘲諷「在中國每個人都有一個幸福的結局」。據美媒Variety報道，騰訊已還原原來結局，為何突然有此轉變，則未有回答美媒的垂詢。

《搏擊會》（Fight Club）由《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導，畢彼特、《飛鳥俠》愛德華諾頓（Edward Norton）及《王室》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）主演，講述愛德華諾頓扮演的敘事者是有嚴重失眠的上班族，靠參加不同癌症分享會幫助入睡。不用上班時他會翻查商品目錄，訂購心儀貨品；某天住所發生爆炸，無家可歸的他投靠了在飛機上認識的 Tyler（畢彼特飾），並一起經營暴力的地下組織。Tyler其實是敘事者幻想出來的人物，後來愛德華諾頓解決了他，結尾一幕策動炸毁所有信用卡負債資料的大樓，愛德華與海倫娜扮演的女友Marla一起在黑夜中看着一座座大樓倒塌。

《搏擊會》結局一幕被視為無政府及反消費主義，上月在內地騰訊視頻上架，根據內地慣常「壞人受到懲罰」的準則，結局大樓被炸毁完全刪走，並以字幕竄改劇情稱，「警方迅速偵破整個計劃，拘捕所有罪犯，阻止炸彈爆炸；審訊後Tyler被送進精神病院接受治療」。不少看過原作的觀衆大為不滿，有網民批評改法太粗暴，稱若怕無法通過審查，就乾脆不要引進。人權觀察組織（Human Rights Watch）亦批評這改動是「反烏托邦」。《搏擊會》原著小說作者帕拉尼克（Chuck Palahniuk）則在社交媒體寫道：「這太棒了！在中國，每個人都有一個幸福的結局！」

未知是否反對聲音太大，據美媒Variety報道，騰訊已改回原裝結局上架，據悉原片長137分鐘，最初刪走了12分鐘片段，「恢復」版只刪走了若一分鐘畢彼特和海倫娜寶咸卡達的裸露牀戲。美媒查問緣何有此改動，騰訊發言人未有回覆。

進口電影劇集不時被刪剪

內地審查制度不時會刪剪進口電影及劇集內容；雷米馬力（Rami Malek）憑《波希米亞狂想曲–搖滾傳說》稱帝，2018年獲准在內地上映，但有關主角、Queen樂隊主音Freddie Mercury的同性戀部分全部刪走。《老友記：當我們又在一起》慶祝經典處境劇《老友記》25周年，去年在愛奇藝、騰訊及優酷三大視頻網站播放，原版1小時43分鐘內容遭刪去約6分鐘片段，「被消失」的包括嘉賓Lady Gaga、Justin Bieber及韓國防彈少年團（BTS）的鏡頭，他們被指曾觸犯內地禁忌。