【開箱】《我們的新紮學堂》 警校新丁熱血抗不公義

【明報專訊】影視串流平台Disney+上月26日推出首部韓劇《我們的新紮學堂》，與早前上架的《雪降花》不同，後者是Disney+與韓國有線頻道JTBC合作，並同步播出；《我》劇則是迪士尼投資，在Disney+獨家播放，並由Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾、《我不是機械人》蔡秀彬、《愛的迫降》李新英及《女神降臨》朴柔娜合演。全劇16集，逢周三下午更新兩集。

不滿師兄欺凌 發起罷課

《我們的新紮學堂》由《河伯的新娘》導演金炳秀及編劇李荷娜合力炮製，講述韓國歷史最悠久及保守的警察大學的熱血校園故事，可是4集上架，還未描述學生的夢想與熱血，就先控訴校內黑暗面。為了追隨警察廳長父親，魏承現（姜丹尼爾飾）投考警察，並順利以首名考入警察大學。高恩康（蔡秀彬飾）為了暗戀的男生，以後補名額入學。新生培訓營內，高年級的嚴赫（李俊宇飾）以軍訓模式教育新生，甚至以各種藉口施以體罰，學生苦不堪言。其後恩康被發現身上藏有針孔鏡頭，拍下嚴赫體罰學生片段。校方指恩康觸犯校規要開除，但她堅稱冤枉，並查出其實是奇漢娜（朴柔娜飾）偷拍。奇漢娜沒說出偷拍原因，反利用體罰學生一事威脅校方，稱一旦她被退學便公開片段。恩康不滿嚴赫借機欺凌奇漢娜，與承現發起罷課，要求校方改革。

此劇以輕鬆搞笑方式，將當警察的知識融入校園生活。第1集講承現無法忍受不公義，入學前得悉好友遭恩康胞姊高美康（孫系芒飾）誘騙買名牌手袋，繼而劈腿兼分手，承現替好友出頭，卻遇上維護胞姊的恩康，承現向恩康大抛書包，迫使恩康姊妹交還名牌手袋。第3集講大學舉辦關於指紋蒐證講座，宿舍清潔女工碰巧路過聽到內容。其後清潔女工發現放在休息室的杯麵不翼而飛，懷疑是學生所為，於是利用指紋蒐證方法逮到偷杯麵學生。

另外，學生之間的感情關係也是此劇重點；恩康暗戀在警察大學讀書的張柱燦（朴延宇飾），千辛萬苦入學後，才發現對方已有女朋友，失戀的恩康頓時失去當警察的目標。她失戀的瘀事還被承現知道，兩人歡喜冤家的關係，按大台理論，何時會發展成情侶？可拭目以待。

姜丹尼爾首次擔正拍劇

《我們的新紮學堂》包含的元素頗多，可惜編排粗略而零碎，譬如被高年級學生欺凌，只是輕輕帶過，學生受罰的程度看來亦不嚴重，令恩康與承現帶頭反抗的理據似乎不足。相比之下，《D.P：逃兵追緝令》及《殭屍校園》等韓劇，有關欺凌情節更一針見血。《我》劇將警察知識生活化，展現方式雖簡單易明，但內容太淺白，容易失去追看意欲。首次拍劇的姜丹尼爾演技幼嫩是意料之內，他與《雪降花》同樣歌手出身的Jisoo問題一樣，表情不多，觀眾無法閱讀任何感情及故事；他的聲線也偏沉，很難聽清楚對白。至於女主角蔡秀彬的演戲經驗雖然豐富，但角色設定不討好，有種專惹麻煩、愛生事的感覺。