布斯韋利士穩奪金草莓爛片王

【明報專訊】旨在嘲諷荷李活濫拍爛片的金草莓獎（Razzie Awards），習慣在奧斯卡前夕公布提名及得獎名單，今年亦不例外，影視串流平台Netflix電影《戴安娜：音樂劇》包辦最差電影、導演、男女主角及配角等最多9項提名，同屬Netflix出品《窺密》亦有5項，它倆將會跟《太空也入樽：改朝換代》、《Karen》及《Infinite》角逐最差電影之餘，《戴》片女星珍娜狄禾爾（Jeanna de Waal）與《窺密》愛美雅當絲（Amy Adams）亦會跟《Midnight in the Switchgrass》美瑾霍絲（Megan Fox）、《Vanquish》胡比露絲（Ruby Rose）等爭奪最差女主角。雖說《太》片勒邦占士（LeBron James）及《Infinite》麥克華堡（Mark Wahlberg）等入圍最差男主角，卻不及最差男配角的競爭來得激烈，憑《GUCCI名門望族》角逐美國演員公會獎的謝勒力圖（Jared Leto），將會跟《最後絕鬥》賓艾費力（Ben Affleck）及《Dangerous》米路吉遜（Mel Gibson）等爭獎。今屆大會特別為《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）增設獎項，正是由他主演《American Siege》、《Cosmic Sin》等8片一起角逐「2021年布斯韋利士最差演出獎」，無論憑哪片勝出，他都肯定登上爛片王寶座。金草莓得獎名單將於3月26日公布。