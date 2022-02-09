第40屆香港電影金像獎 如期下周三公布入圍名單 爾冬陞謀策應對疫情 不可再延辦

王丹妮主演的《梅艷芳》與《媽媽的神奇小子》的馮皓揚和梁仲恆，兩套電影都叫好叫座，3人入圍角逐最佳新演員呼聲甚高。

【明報專訊】「第40屆香港電影金像獎」頒獎禮受疫情影響，2020年宣布停辦，金像獎協會決議順延至2022年舉行，2020年及2021年符合金像獎參選資格的電影，將於今年首季合併投票及頒獎。第五波疫情個案上升，情况非常嚴峻，政府昨日宣布加辣抗疫措施，進一步收緊限聚令至本月24日。香港電影金像獎主席爾冬陞稱2月16將如期公布入圍名單，頒獎禮難以再延遲多一年，昨日董事會已商談應變措施。將於3月舉行的「第28屆香港電影評論學會大獎」頒獎禮亦受疫情影響，發言人透露很大機會online舉行。

記者：柯美

香港電影金像獎主席爾冬陞（小寶）昨日接受《明報》訪問，透露昨日已開董事會商談細節與應變措施，決定如期於2月16日公布入圍名單，負責轉播頒獎禮的ViuTV會借出場地，讓金像獎協會舉行記者會。

至於4月17日的頒獎禮目前仍定於尖沙嘴文化中心舉行，但會繼續密切留意政府限聚令措施。他說：「前陣子座位限制是6個位要隔一個，因人數受限制，方案以入圍者優先，但政府一直更新規例，現在要打了針方可進場。今年的規模一定沒有過往那麼盛大。」

停辦損失大量資金

小寶表示今年情况較去年還要複雜，因為決定停辦，毋須籌備，但現在決定舉行就要着手籌備，籌備需動用大量資金，一旦有變便會損失慘重。他說：「去年第40屆頒獎典禮延遲一年舉行（即今年），其實不可以再延遲多一年，兩年不辦，一直積壓下去不是辦法，亦不健康，今年集合兩年電影約有70部競逐，競爭相當激烈，希望搞得成。」

四哥謝霆鋒有機同台爭影帝

這兩年受疫情影響，戲院雖有多個月被「關院」，但仍有不少電影上畫，叫好叫座及贏盡口碑的作品，包括《怒火》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《拆彈專家2》、《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》、《智齒》和《假冒女團》等。

在金像獎第一輪評審，主演陳木勝遺作《怒火》的謝霆鋒得分甚高，有望入圍最佳男主角；父親「四哥」謝賢先拔頭籌憑《殺出個黃昏》奪「第28屆香港電影評論學會大獎」最佳男主角，父子大有機會同台爭影帝。

《梅艷芳》中飾演梅艷芳的王丹妮有望叫「雙飛」，角逐最佳女主角及最佳新演員；還有MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演的《假冒女團》和《媽媽的神奇小子》馮皓揚和梁仲恆，爭新演員呼聲甚高。

電影評論學會冇場地辦頒獎禮

另外，將於3月舉行的「第28屆香港電影評論學會大獎」頒獎禮受疫情影響，發言人吳兆南表示以現時情况，沒有信心辦到頒獎禮，因為想舉行都沒有場地，所以很大機會online舉行，會將獎座送到得獎者手上，然後拍下他們的感言。