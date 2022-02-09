雷有輝心痛長者排隊強檢 黃榕懼染疫致神經衰弱

【明報專訊】雷有輝（Patrick）前晚出席網台虎年新春團拜，稱今年新年充滿陰霾，要向台長林超榮討利市冲喜，趕走疫情。最近天寒地凍，他見到要強檢的長者排隊六七小時感心痛。疫下Patrick留家沒外出拜年，又自嘲是外賣仔，為家人服務，負責外出購物及送外賣回家。

工作方面，因表演場所仍然關閉，Patrick有幾個騷都泡湯，「我不算慘，有些行內朋友在農曆新年前接了20個騷，現在冇工開，很陰功，手停口停。其實很多行業都很慘，相信超過一半香港市民在這兩年都是勒緊褲頭，希望可以快些鬆綁」。他透露昨日錄影《Chill Club》，監製已叫大家全程戴口罩。

黃榕呻零收入

同場的黃榕身穿性感旗袍現身，Patrick說不敢斜視對方。黃榕稱疫下工作大受影響，「我以登台為主，以前每個月會到內地登台幾場，約有6位數字酬勞，疫下不能往內地，唯有轉做健身教練，但第五波疫情，政府再次收緊社交距離，健身室關門，我又再次沒工開，零收入很久。雖然有積穀防饑，但這樣下去不是辦法，所以最近直播帶貨及拍些片放在社交平台，總之任何可以掙錢，只要是正當的，我都會做。」她自言經常疑神疑鬼，有少許感冒、流鼻水，都驚怕是否染疫，又不停噴手，噴到手爛 ，弄致有點神經衰弱。

記者：柯美