與羅力威結婚4周年 雨僑分享夫妻之道：要真誠道歉

【明報專訊】雨僑與丈夫羅力威快將結婚4周年，育有1歲半女兒Harper，婚姻美滿。情人節將至，昨日雨僑於社交網貼出多張靚相，大曬與老公甜蜜溫馨照片放閃，發文分享夫妻相處之道。

雨僑認為兩個人相處，若遇到爭執不處理好，問題會不斷重複，無論吵架的理由是什麼，總離不開一方決定錯誤，令全家受罪，惹來另一半抱怨，她寫道：「每次close file是重要的，而close file的利器，就是道歉、補償和改過，三件事缺一不可。」並稱要讓道歉在家裏變成不難開口的事，不要嘗試透過送禮物或任勞任怨態度去解決，雨僑說：「因為你忍不了處下風太久，我也有未了的心事隨時爆發，就是男人口中的『次次都攞番出嚟講』，其實真誠的道歉沒想像中難，然後可以的話補償損失，並努力不再犯，這樣也就正式結束了。」

勿當至親出氣袋

雨僑稱每人都需要反思，別將所有事視為奉旨，找至親當出氣袋，應以成熟方法處理，透過溝通讓另一半了解自己正處理煩惱，說出怎樣為家庭提供支援，最後她引用聖經金句「愛是恆久忍耐」總結，「我會說夫妻之道不是忍，而是鋪鋪清，道歉的需要勇氣，原諒的需要胸襟。愛不是一直的say yes，也有很多Don'ts」。

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