梁凱晴邵初望疫情盡快過去 宋宛穎盼年底開關探望家人

【明報專訊】2021年對於應屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍邵初而言，絕對是不平凡的一年；虎年新開始，3人目標一致，朝演藝之路進發。她們又趁農曆新年即席揮毫，寫揮春向《明報》讀者送上祝福！

寫揮春玩食字

3名美貌與智慧並重的港姐大玩食字，宋宛穎寫「宋（送）牛迎虎」，盼疫情和去年不好的事情統統送走，迎來美好的日子。梁凱晴盼「梁（良）朋歡聚」，她表示農曆新年本是親友相聚慶祝的日子，希望疫情快點過去，大家可聚在一起。邵初覺得最緊要「邵（笑）口常開」，祝大家開心、平安，明白疫情下不能外出，心情難免受影響，大家一齊捱過這艱難時刻。今年是她們入行後首個農曆新年，3人已準備開工利市以表心意，答謝自參選以來幫助過她們的人。

回顧過去一年，3人最難忘是參加香港小姐。宋宛穎回想參選時未在最佳狀態，有點微胖，就是憑「堅持」和「毅力」減磅，希望鼓勵其他女仔外，這兩個信念對她在娛樂圈打拼也非常重要，所以會一直堅守。梁凱晴表示參選至今人生有很大轉變，她本是返朝9晚5的上班族，工作性質與現在很不同，首次接觸幕前工作，亦學會打扮，個性亦比以前有自信。邵初正學習在不傷害別人的前提下做好自己，因知道沒辦法滿足所有人，有時滿足到，自己也未必開心，所以好的批評會接納，不好的亦不要太在意，要學懂調節心態。

至於新年願望，宋宛穎希望疫情快點過去，大家回復正常生活，年底能順利開關，她已很久沒探望家人。梁凱晴和邵初希望大家身體健康和開心，梁凱晴覺得戴住口罩，人與人之間好像多了層隔膜；邵初笑言現在連發夢都想着不用再戴口罩坐飛機的一刻。

梁凱晴期待快點拍劇

工作方面，宋宛穎去年首次擔任台慶司儀表現獲好評，為她注入強心針，她希望先做好主持工作，也想拍劇，待機會來到時再鑽研。邵初參與《識貨2》後多了人認識，她表示在陳敏之和阮兆祥等兄弟姊妹帶領下，做得很輕鬆，很感恩獲讚做得自然和投入；劇集方面，她覺得不需要急，希望透過上堂，再慢慢由演小角色開始。對於兩名好姊妹率先彈出，梁凱晴自言不心急，也期待可快點拍劇，外表斯文的她希望有機會挑戰有型打女角色，加上平時有學泰拳，相信能應付。

選男演員合作口味不一

若有機會拍劇，想跟公司哪名男演員合作？3人口味不一，宋宛穎心儀出爐視帝譚俊彥，覺得對方在《換命真相》演得非常好，「很想從他身上偷師，他戲外亦很惜太太和小朋友，是好先生的模範」。梁凱晴非常欣賞周嘉洛，覺得對方自帶喜感，「我見到他的樣子已覺得很開心，跟他拍劇應該很輕鬆」。邵初就揀最近合作的阮兆祥，大讚對方是好前輩，不只愛搞爛gag，還教她很多道理，令她獲益良多。

記者：陳釗