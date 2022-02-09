理髮店停業14天 伍詠薇：好小事 歐錦棠髮型 老婆操刀

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨日召開記者會，宣布再收緊防疫及社交距離措施，並宣布2月10日起關理髮店，直至2月24日凌晨。伍詠薇的短髮經常要到髮型屋修剪，她的社交網也經常上載往理髮的照片，昨傍晚《明報》聯絡伍姑娘時她亦身在髮型屋。問她理髮店關閉14日的影響？她說：「都要配合安排，之前美容院也關閉，我都冇得做facial。」

老闆陳偉成：補貼唔夠交租

伍姑娘又說：「冇得剪頭髮是小問題，我只覺得好多人要休息，停工14日，好多行業都受影響，要看疫情的發展，大家也要守規則。相對我剪短頭髮、留長頭髮或set頭，都好小事，我最關心是民生，希望疫情快退去，大家有工開。」

歐錦棠在facebook寫道：「打蛇餅排隊係為咗剪頭髮我都係第一次見。原來髮型咁緊要。」之後他透露自從10多年前太太學識剪髮後，他再沒入髮型屋，以前1個月去4次，自此省回不少錢。

經營健身中心及髮型屋的陳偉成在Instagram限時動態吐苦水，「唔好每次都好似唧牙膏咁得唔得？已經第五個疫情唔係第一次，可唔可以果斷少少？一係全部人14日唔好出街，宵禁14日一齊度過，如果唔係開頭停業嗰啲，不斷等你玩到完都唔知幾時，又唔畀人開，補貼又唔夠交租，次次都係咁點同你捱啊？」

娛樂組