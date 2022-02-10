不敵第五波疫情 黃婉曼餐廳月底結業 溫碧霞派利市給員工打氣

溫碧霞（上圖）昨日到餐廳派利市為員工打氣，並透露情人節會跟老公二人世界慶祝，她眼中老公非常完美，人品好，又事事以她為先。同樣經營餐廳的黃婉曼（圓圖）表示，業主約滿加租，所以餐廳將結業。

【明報專訊】本港新冠病毒感染個案急增，政府進一步收緊社交距離措施，包括堂食限制兩人一枱，餐飲業首當其衝。藝人溫碧霞、譚俊彥、黃婉曼、潘梓鋒都有經營飲食生意，要面對目前難關。

溫碧霞昨午到經營的意大利餐廳派利市給員工打氣，並趁快將情人節整甜品。談到食肆晚上6時後禁堂食至本月24日，她稱生意多少受影響，實際下跌多少暫時未知，但仍撐得住，盼疫情早日過去。溫碧霞認為出入要小心，政府叫大家留在家中是對的，人多地方較危險，希望感染數字快點回落。

譚俊彥獲減租 轉型自救

譚俊彥與朋友經營西式餐廳多年，經歷幾輪疫情，已部署好，包括將重心轉移，接派對到會訂單，或提供上門速遞私房菜。他慶幸獲業主體諒，肯減一至兩成租金。限制2人一枱影響不算大，可能一些家庭要分開幾枱坐。不過餐廳位於土瓜灣，近期該處附近疫情較嚴重，為客人和員工安全，暫停營業幾日，觀察疫情才重開門市。譚俊彥表示疫情難以預測，防疫措施常改，不能單一靠堂食生意，自救方法是逐步轉型，包括代理外國直接進口食品，又引入外國酒莊靚酒，主力網上出售，希望幫補生意。

黃婉曼3年前經營餐廳，經歷社會運動和疫情，慶幸獲不少街坊和食客支持，生意中規中矩。可是租約期滿業主要求加租，無奈選擇結束，會營業至本月底。她承認不捨，但未死心，盼疫情穩定後，再投資重開咖啡店或烘焙麵包店。之前疫情生意跌，黃婉曼開始轉攻網上生意，售自家製中秋月餅和賀年糕點，生意不錯。餐廳結業，她仍會在網上推出烘焙食品，成本減少，也多些時間湊女。

潘梓鋒：政府補貼不多

《東張西望》前主持潘梓鋒與朋友經營茶餐廳8年，他稱茶餐廳以往食客流量算快，但第五波疫情爆發後，客人明顯減少，生意額受影響。政府對餐飲業補貼不多，會嘗試同業主溝通，希望酌情減一至兩成租金，大家共渡難關。

記者：柯美、林蘊兒