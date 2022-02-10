陳志雲信無綫高層內鬥 王祖藍是非纏身 嘆人言可畏

【明報專訊】王祖藍近日被是非困擾，有傳他與無綫高層樂易玲、曾勵珍為鍾嘉欣未能奪視后鬧不和，意興闌珊帶無綫藝人到內地交流另謀發展。他前日回應稱因較熟悉內地，所以擔當公司與內地平台合作的先頭部隊，但未提及鬧翻傳聞。

之後又傳王祖藍曾勸炎明熹休學北上參加內地節目，炎明熹未有答應。有指此事是炎明熹的歌唱老師高晨維爆料，高晨維火速否認說無聽聞，斥有人造謠。還有報道指王祖藍帶隊到內地有私心，可以配合他與蔡卓妍主演的電影《只屬於我們的一天》於本月22日在內地上映的宣傳。

拒被閒言影響思想

王祖藍面對種種傳聞，昨日在社交網發文嘆「人言可畏」。他說︰「『人言可畏』，這是許多人都承認的事實，有些人因太在乎他人的言語，而畏首畏尾，虛情假意，做一些與自己原則相違背的事，且在生活中沒有真正的自由。人的羞辱更令人難以忍受，能使人怒氣填胸或灰心喪志，這些『閒言』的威力之大，有時甚至能刺激人做出令自己或他人都會遺憾的事！雖然你無法控制別人的口，但你可以拒絕它影響你的心。如何能在當中得自由？關鍵在於你的思想和行動，也就是你用什麼來作為抵擋這些『閒言』的利器。」

陳志雲爆內訌時有發生

無綫前高層陳志雲近日在網上節目《晚間短評》提及王祖藍與女高層鬧不和傳聞，陳志雲說不清楚內情，但若問他是否相信有這種事發生？他會相信，因在無綫工作期間，不時發生類似事件，並說：「因為以往日子裏面，類似性質的事曾經發生過，仲不止一次，所以我覺一點也不稀奇。」

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