台灣雙金影帝常楓夢中辭世 享壽100歲

【明報專訊】台灣雙金影帝常楓2月6日離世，常楓女兒常青證實父親死訊，「常楓先生2月6日在睡夢中安詳辭世，享壽100歲」。常楓1976年憑《香花與毒草》成為金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎頒發終身成就獎。

常楓曾在1984年及1986年分別憑《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》，兩度登上金鐘獎最佳男主角寶座；2015年再獲金鐘獎頒發特別貢獻獎殊榮。96歲的常楓2019年以《拂鄉心》獲上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。

常楓離世消息令人傷感，與他合作《拂鄉心》的秦海璐在微博發文悼念：「驚聞噩耗，不勝悲痛。昔年合作，歷歷在目。拍攝《拂鄉心》時，您已是90多歲的高齡，仍然接受了我這位『新人』導演的邀請。您對藝術的熱愛和對專業的敬畏感染着所有人，而我何其幸運能擁有您這位金爵影帝。沒想到一別竟成永訣，沉痛悼念常楓老師，一路走好！」

51歲導演明金成猝逝

另外，台灣知名導演兼演員明金成前日（8日）因心肌梗塞逝世，終年51歲，遺下比他小6歲的太太及上月20日出世的龍鳳胎。據知明金成太太仍在月子中心，他的家人在美國，目前由好友協助處理後事。

明金成首部執導作品《我的秘密花園2》，由林依晨擔任女主角，二人建立深厚友情。林依晨對明金成離世感震驚及不捨，她回想明金成會用幽默或自嘲方式，幫助年輕演員放鬆，她說：「懷念爽朗又不拘小節的他，更心疼他的妻小……」

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