【開箱】《彭美與湯美》 明星重複春宮帶外泄錯誤

莉莉占士借助道具假胸，演活彭美拉安德遜的誇張身材，模仿其小動作亦見心思。

【明報專訊】影視串流平台Disney+新劇《彭美與湯美》（Pam and Tommy）剛於2月2日上架，全劇共分8集，首播一口氣推出3集，好讓觀眾盡快投入劇情。故事改編自1990年代轟動荷李活的明星春宮帶網上外泄事件，涉事主角正是美劇《沙灘拯救隊》性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）與鼓手丈夫湯美李（Tommy Lee）。新劇請來「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）與「灰姑娘」莉莉占士（Lily James）扮演這對明星夫婦，無論外表跟造型都極為神似，難怪影評網站「爛番茄」給予80分好評。

裝修工不滿欠薪盜影帶

熟悉外國娛樂新聞的讀者都知道，社交名媛Paris Hilton及真人騷女星Kim Kardashian都曾因春宮帶網上流傳，賺取另類名氣，始作俑者卻是湯美李與彭美拉安德遜夫婦。早在1995年，裝修工人Rand Gauthier不滿湯美李拖欠工資，甚至無理解僱，為了報仇兼索償，於是潛入豪宅，偷走夾萬，發現內有自拍錄影帶，記錄夫妻二人談情及性交片段，於是心生一計，趁互聯網興起之初，複製影帶網上兜售，結果賺個盆滿缽滿。

《拼命戰羊》編劇Robert Siegel擔任新劇製作人，《彭美與湯美》沒有刻意醜化自拍春宮帶的男女主角，也沒有美化公開影片謀利的裝修工人，角度拿揑相當準繩。曾在Marvel超級英雄片《美國隊長》扮演寒冬戰士的沙巴遜史丹，扮演搖滾樂隊Motley Crue鼓手湯美李可謂形神俱似，粗黑眼線配合紋身圖案，加上「爛撻撻」聲線和身體語言，完全入形入格。

更令人意想不到的是在《仙履奇緣》扮演純情灰姑娘的莉莉占士，經過「裝胸作勢」後完美化身為《花花公子》模特兒兼《沙灘拯救隊》女星彭美拉安德遜，誇張身材襯托嬌媚聲線，不禁令人聯想起劉德華在《大隻佬》戲中表現，原來胸前這件道具，真有提升演技的神效。

除了男女主角外，《賤鄰50》諧星薛夫洛根（Seth Rogen）扮演裝修工人亦佔戲頗重，他在首集已跟湯美李交惡，但一直敢怒不敢言，盡顯懦弱個性，原來跟他生於破碎家庭有關，薛夫演來入木三分，後來潛入豪宅遭人發現，湯美李擎槍相向，他嚇到瀨尿，實在可憐可悲，亦為他日後盜製春宮帶一事，抵消部分罪惡感覺。

靠道具化妝演「假大胸」

第3集結束前，提到彭美拉婚後終於懷孕，她跟湯美李喜極相擁，然後鏡頭一轉，大量複製錄影帶的機器正在運作，暗示產品即將推出市場。對於早已知悉事態發展的觀眾來說，不難估計往後劇情，將會交代春宮帶面世後，夫妻震驚決定入稟法院，最後獲賠150萬美元（約1170萬港元）作為影帶盈利所得。不過，二人關係亦因此出現變化，最終離婚收場，到底劇集如何交代這場婚事的起承轉合？值得追看下去。

如先所言，莉莉占士透過道具和化妝，演活彭美拉安德遜的「胸前偉大」；有傳湯美李對於生殖器官「天生異稟」亦相當自豪，更有跟其下體聊天的怪癖，新劇如實反映，但為免太重口味，巧妙地利用電腦特技藝術加工，令到畫面不至過分令人嘔心，導演心思值得一讚。