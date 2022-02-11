「蟲草大王」抽千萬廣告 老闆無畀壓力 樂易玲：與王祖藍都幾十歲邊會嗌交

王祖藍最近是非多多，除了傳跟樂易玲與曾勵珍鬧不和外，又被指不滿C君。（資料圖片）

【明報專訊】近日傳出無綫首席創意官王祖藍因鍾嘉欣未能奪視后，跟兩名女高層樂易玲與曾勵珍鬧不和，令他意興闌珊，早前帶領多名無綫藝人到內地交流，另謀發展。王祖藍日前為此回應，但只透露因較熟悉內地市場，擔當公司與內地平台合作的先頭部隊，又感嘆人言可畏。樂易玲昨日出席活動首度回應傳聞，她否認與王祖藍不和，「大家都幾十歲邊會嗌交」。她透露跟王祖藍有視像開會溝通。至於頒獎禮有投票機制，過去了不再提。談到「蟲草大王」陳恩德因李佳芯事件中止在無綫落廣告，她認為公司首要保護藝人，老闆沒有給予壓力。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

身兼邵氏、無綫高層的樂易玲（樂小姐）昨日出席劇集《飛虎3壯志英雄》宣傳活動，她稱劇集原定出埠取景，但因疫情關係改留港拍攝，答謝劇組付出汗水成就這劇集，計劃明年再開拍第4輯，「內地已播第3輯，在各個平台都登上冠軍，好開心，令我們更有信心，希望第4輯可以出埠拍，目標明年底完成，但要視乎世界疫情變化」。

讚祖藍感言寫得好好

對於有報道王祖藍力撐鍾嘉欣奪視后，因而跟樂易玲、曾勵珍鬧翻，於是拉隊北上，想轉移陣地？樂易玲否認不和傳聞，她說：「都幾十歲，邊會鬧交，不是事實。做這行面對這些流言，不是新鮮事。祖藍發了一段感言寫得好好，我都有給讚。」但她承認流言多少會影響心情，「都會影響心情，幸大家都忙，連靜下來的時間都沒有，我昨（前）晚都做到凌晨，今（昨）早又開會」。有否與祖藍為事件通電話？她說：「我們開會視像都有見，沒有不開心。」

關於視后獎是否在高層投票時有意見分歧？樂易玲稱多年來台慶頒獎禮也有投票機制，已經過去就不再提。她說：「有這些新聞都好，做娛樂就是要有新聞，證明大家注意個頒獎禮，好快4月又有音樂頒獎典禮，3月又有新聞。」

「李佳芯受新聞困擾」

「蟲草大王」陳恩德早前邀請緋聞女友李佳芯（Ali）出席活動，稱遭無綫經理人提出禁止合照及保持距離的要求，令他感受辱，不需要李佳芯出席，以及中止跟無綫合作，並抽起千萬元廣告。樂易玲說：「首先幾多錢廣告要問廣告部，如果問我，他有無用我們的藝人，見到戴祖儀、蔡潔、鄭裕玲有參與當日活動，我不太知道發生什麼事，不過都是關我部門事，有回覆咗。這個不是公司工作，商演活動要視乎藝人意願想不想做，經理人立場一定照顧藝人先。他追緊女仔呀？」她續稱李佳芯沒有就事件講太多，只聽到她受新聞困擾，「始終女仔都不想經常有這些新聞」。說到公司或損失生意，她有否添煩惱？樂易玲說：「老闆沒有畀任何壓力，我都不畀壓力同事，公司無論如何都要保護自己的藝人，這是最重要的宗旨。」

王祖藍再獲無綫委以重任

王祖藍雖然有是非傳聞，但近日無綫發出內部通告，委任他為Digital Content Division（數碼內容部）主管，再獲委以重任，相信他到內地交流之行，是協助無綫進一步發展市場。

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