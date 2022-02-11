鄧兆尊爆王祖藍不滿C君 預告開電視推出派錢節目

擔任J2台節目創意總監的C君澄清跟王祖藍沒有不和。（資料圖片）

鄧兆尊日前接受曾志豪、貴花田及王耀祖開設的網上節目訪問。（網上圖片）

【明報專訊】鄧兆尊日前接受曾志豪、貴花田及王耀祖開設的網上節目《田豪祖三寶Channel》訪問。

談到王祖藍與無綫女高層的不和傳聞，被問到是否真有其事？鄧兆尊說珍姐（曾勵珍）雖然惡，但是一個好好的人，顧及身邊的人要養家，會安排入處境劇，如《愛‧回家》劇組，因為是長期出糧的地方。他相信王祖藍、珍姐、樂小姐（樂易玲）都是為公司着想；珍姐管演員、樂小姐管人力資源，祖藍是創意官，要北上搵錢，公司就交由其他人搞，所以就多了個肥仔C君（鄭詩君、J2台節目創意總監）幫手。

兆尊爆出一句：「多咗C君之後，但做啲嘢唔得，王祖藍梗係有啲不滿！」3名主持聽到感嘩然。鄧兆尊補充說︰「呢啲係幕後啲人同我講。」有網民認為C君負責J2台節目，王祖藍主力負責翡翠台節目，應該是各有各做。

兆尊再爆料稱香港開電視將有個派錢遊戲節目，將成為無綫勁敵。兆尊說條橋是他提議的，原本他向無綫提出，每集派50萬，他可以出一成，無綫出九成，為市民謀福利，又可以幫助個台，與民同樂。他自言不是好多錢，但拿少少出來無問題，希望大家開心，不想見到香港人繼續愁眉苦面。

C君：完全不是事實

對於鄧兆尊爆有幕後人員說王祖藍不滿C君，後者回覆傳媒，笑問邊個幕後人講？C君認為整個故事的邏輯好有趣，祖藍是高層，他只是J2台一個負責做節目的人，何德何能會令人不滿。他表示跟祖藍沒有不和，完全不是事實，他們還互傳短訊，一笑置之。

娛樂組