朱晨麗：見到苗僑偉會腳震 蔡思貝演繹淒美愛情故事

【明報專訊】朱晨麗（朱朱）與蔡思貝宣傳劇集《飛虎3壯志英雄》，她們分別與苗僑偉（三哥）及吳卓羲有感情線，朱晨麗被眾人取笑拍攝時不敢攬三哥，她解釋因為劇情沒有這樣寫，但承認三哥很有魅力，見到對方會腳震，聽到三哥講一句：「點呀，朱朱。」她便心軟了。她笑說：「今次是為我們日後的演出埋下伏線，希望第4輯可以攬他，去到第10輯就兒孫滿堂，讓我在劇中獨佔三哥。」有指她獲公司解凍，最近參演新劇《輕．功》？她笑說：「一點都不凍呀，好熱。工作方面睇公司安排，要我拍劇就拍劇，要不然就在外拍電影，基本上我一直不覺得好凍。 」

蔡思貝開心在《飛虎3》一嘗做女飛虎滋味，不過她自嘲頸長，戴上頭盔應付多場動作場面，包括拿着槍一個打十個、在地上滾動再站起身開槍等，弄至條頸好痛，加上導演要求高，要求她出手要狠，每次出盡全力，咬緊牙關應付每個鏡頭，消耗大量體能。至於她與吳卓羲的感情線，她形容為刻骨銘心又淒美。

蔡思貝無約胡鴻鈞慶生

蔡思貝日前31歲生日，她表示一向簡單為主，當天穿上學生時代著過的恤衫去行山，然後和家人慶祝。因疫情嚴峻，她沒有相約好姊妹慶祝，但賴慰玲帶同兒子來給她驚喜。緋聞男友胡鴻鈞可有相約慶生？她說：「沒有，疫情大家都要小心，但他有送上祝福。（為何跟余德丞慶生？）他致電給我說合作的節目重播，撞正是我農曆生日，才相約慶祝。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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