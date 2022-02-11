為愛妻辦豪華生日派對 汪峰愛的宣言 跟章子怡同甘共苦

【明報專訊】章子怡與汪峰2015年結婚，兩人育有一對子女，加上汪峰跟舊愛葛薈婕所生的女兒汪曼熙（小蘋果），一家五口溫馨幸福。早前章子怡與汪峰曾傳出婚變傳聞，章子怡除否認外，亦以行動闢謠，分享為女兒醒醒慶祝生日的全家福。前日章子怡43歲生日，汪峰為太太舉行戶外豪華生日派對，又獻唱《當我想你的時候》。他之後在社交網發表愛妻宣言，稱會陪伴保護她，一起同甘共苦，令章子怡冧爆。

娛樂組

章子怡與汪峰去年底被指退出共同投資的公司，惹來網民揣測二人婚姻是否出現問題。在內地發展的台灣藝人黃安在微博轉述章子怡離婚傳聞，之後章子怡在微博貼上黃安的帖文並加上紅色大字「假」，留言問汪峰：「假的！峰哥明早該告誰！」

黃安為此自拍短片公開向章子怡與汪峰道歉，稱離婚消息是從網上看到的傳聞，祝他們婚姻美滿，白頭偕老。

唱歌冧爆章子怡

章子怡前日43歲生日，有網民分享一段章子怡生日派對的現場短片，有生日字句的大型佈景板，還有很多氣球。章子怡與小蘋果一同穿著白色T恤配長裙，汪峰獻唱歌曲《當我想你的時候》送給太太，章子怡拿着電話拍片。場內有多枱賓客，氣氛熱鬧。

汪峰在微博分享章子怡靚相，及發表愛妻宣言，他寫道：「老婆，今（前）天是你的生日。每一個生日，除了你自己的許願，我也有對你的心願。今（前）天我對你的心願就是快樂。因為我們的兒女健康開心的成長而讓你快樂，因為我們的父母健康無憂的安享晚年而感到快樂。因為在你身邊陪伴着、鼓勵着、保護着你，與你同甘苦的那個我而讓你覺得快樂。快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」

章子怡轉發並留言：「所求皆所願，所願皆所得，謝謝生命中的所有美好。」