孫藝珍嫁「初戀」玄彬 下月行禮

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍戲假情真，去年元旦公開認愛，女方接受劉在錫訪問片段昨日曝光，自爆玄彬是她的「初戀」男友，同晚即透過社交媒體宣布二人結婚的喜訊，3月將於首爾舉行婚禮，但因疫情影響，僅招待親友出席。

文：蘇珮欣

上月剛慶祝40歲生日的孫藝珍，昨晚跟39歲男友玄彬約定，同一時間透過社交媒體Instagram（IG）宣布婚訊。孫藝珍上載一張玩偶婚紗照並留言：「我找到一個可以共度餘生的人，對了，就是他。」又說跟玄彬一起感到溫暖和踏實，「拍拖、分享心事、約定未來，我以為是意料之外的事情，但對我們來說，自然而然來到這個階段，感謝把我們的緣分變成命運，希望大家祝福我們的未來」。

《智命談判》一片定情

玄彬亦透過經理人公司的IG公開親筆信，並附上他跟孫藝珍拖手的照片，他說：「應該有人猜到了吧？我打算作出結婚這個重要的決定，小心翼翼地踏上人生第二幕。」並與經常給他歡樂的人約定，以後一起走下去，不忘提到兩人的定情作品《愛的迫降》，「正赫與世理將攜手邁出新一步，希望大家為我們加油」。

玄彬與孫藝珍2018年首次合演電影《智命談判》，當時二人已傳緋聞。翌年兩人再度合拍韓劇《愛的迫降》，不單掀起熱潮，戀情再度傳得沸沸揚揚，有網民目擊他倆在美國拍拖逛超巿，當時他們否認拍拖，直至去年元旦，二人結伴打高爾夫球的照片曝光，終於承認戲假情真。

《三十九》下周首播

提起孫藝珍，她主演有線頻道JTBC新劇《三十九》將於下周三（16日）首播，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。為了宣傳新劇，開播當晚孫藝珍將會亮相名嘴劉在錫主持綜藝節目《劉在街頭》，昨日公開預告片段，她被問到初戀何時發生？笑着回答：「現在的愛情就是初戀。」有誰估到同晚她即宣布跟初戀男友玄彬結婚？

事實上，玄彬確是孫藝珍入行以來首位認愛的男星。過去她跟《夏日香氣》宋承憲、《藉著雨點再愛你》蘇志燮及《外出》裴勇俊等拍檔傳緋聞，全都否認或拒答。在訪問片段中，孫藝珍又透露自己5、6歲時，常被親友讚她漂亮，於是回家對着鏡子自問：「怎樣才算長得漂亮？」在旁的劉在錫笑說，當時她有否回答「就是我」，十分搞笑。