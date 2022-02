《魔戒》導演彼得積遜年賺45億稱冠 《福布斯》吸金榜女星摒十大 麗絲韋達絲潘最高排12

【明報專訊】美國財經雜誌《福布斯》公布2022年全球最賺錢藝人排行榜,十大位置由男性導演、演員和歌手包辦,金像影后麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)去年賺取1.15億美元(約9億港元)只佔第12位,但已是排名最高女星,反映男女待遇仍有差別。《魔戒》系列金像導演彼得積遜(Peter Jackson)去年出售旗下視覺特技製作公司Weta Digital,勁賺5.8億美元(約45億港元)榮登榜首。

出售製作公司賺大錢

全球疫情肆虐,藝人收入頓減,唯有另闢財路,曾經執導《魔戒》三部曲及《哈比人》等科幻電影系列的60歲新西蘭導演彼得積遜亦不例外,去年11月把其創辦的Weta Digital視覺特技製作公司,作價16億美元(約124.8億港元)轉售予電腦遊戲生產商Unity Software,彼得從中獲利5.8億美元(約45億港元),令他成為繼史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及佐治魯卡斯(George Lucas)後,躋身史上第3位億萬身家導演。

麗絲韋達絲潘為影視串流平台Apple TV+主演劇集《晨早直播室》,據報片酬相當可觀,然而她跟彼得積遜一樣,去年出售旗下製作公司Hello Sunshine才是主要收入來源。該公司曾經攝製電影《失蹤罪》及劇集《小謊言》均叫好叫座,易手後為麗絲帶來1.15億美元(約9億港元)收益。

在吸金榜上排第2、7及11位的男歌手Bruce Springsteen、Paul Simon及Bob Dylan,同樣以出售歌曲版權而大賺一筆,去年分別進帳4.35億、2億和1.3億美元(約34億、15.6億和10.1億港元)。長袖善舞的歌手兼監製Jay-Z,去年出售旗下音樂串流平台Tidal,為他帶來3.4億(約26.5億港元)盈利。

另一方面,動作片《幻險森林奇航》​男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)與饒舌歌手Kanye West的部分收入來源,雖然跟拍戲和唱歌有關,但經營「副業」如賣酒及波鞋生意,利潤更是可觀,為他倆分別賺取2.7億和2.35億美元(約21億及18.3億港元)收入,穩佔吸金榜第4與5位。

托爾金影視版權值156億

提起《魔戒》,據綜藝網站Variety報道,擁有英國作家托爾金(J.R.R. Tolkien)名著如《魔戒》、《哈比人》等改編電影、劇集、遊戲、周邊產品及主題公園版權的Saul Zaentz公司,最近開價20億美元(約156億港元)求售,相信令不少製作公司及影視串流平台虎視眈眈。

亞馬遜旗下影視串流平台Prime Video早前斥資2.5億美元(約19.5億港元)高價購入《魔戒》劇集《The Lord of the Rings: The Rings of Power》製作權,將於今年9月2日上架,全球影迷引頸以待,Saul Zaentz看準時機,出售其他版權。