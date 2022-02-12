覓得真愛不排除閃婚 菊梓喬想做公主被寵愛

【明報專訊】菊梓喬（Hana）生肖屬虎，笑言性格似足老虎，但面對男友會馴如綿羊。與吳卓羲的緋聞疑幻似真，她表示新一年希望求得真姻緣，如成功覓得真愛，會選擇閃婚。

Hana入行後首度碰上本命年，同事紛紛提醒要攝太歲。她稱新一年目標是能夠推出專輯，以及舉辦因疫情無限期押後的演唱會，望疫情快點過去，可以跟粉絲見面。提到去年有機會於劇集《刑偵日記》挑戰較重戲分的角色，她說：「上次未入到戲劇世界，自覺演得很差，望有機會再演戲，我最想做打女。」

面對男友變綿羊

菊梓喬自小因父母離異遭遺棄，與細妹相依為命，過年多留在家中休息，「小時候已沒有𢭃利市，不羨慕其他小朋友有得拜年，只羨慕他們有很多錢。現在過年如不用開工，我會跟愛犬和細妹跟愛貓一家四口睇電視」。她笑言不用拜年的好處是沒有長輩催婚，但經常被已婚朋友催婚，「朋友當我妹妹，常跟我講再拍拖就不要玩玩吓，年紀唔細要結婚。朋友會幫眼，我的拍拖對象要過朋友嗰關，我會聽朋友分析」。肖虎的Hana自覺像老虎般惡，經常大聲鬧人和家中愛犬，但過往面對男友卻惡不出樣，「我極溫柔，直程變了綿羊」。

為結婚而拍拖

新年人人都想行桃花運，Hana也不例外，因藝人需要桃花旺人緣，但她最想有真姻緣，很想找到真愛，她說：「我想做公主，想被愛我的人寵愛，接我放工、煮飯畀我食、跟我拍吓拖。」不過她不急於拍拖，但不排除閃婚，只要覓得很浪漫和轟烈的真愛，就可以打動她這樣做，「以前是為拍拖而拍拖，現在會為結婚而拍拖，會視為結婚對象，以結婚為目標，細10年都得，多精力陪我玩；大20年又得，可教我人生道理，做個有智慧的人，同齡反而不好。婚後我會繼續唱歌」。

談吳卓羲即面紅

這一刻可有合適對象？Hana說：「不是我話啱就啱，感情不是拍劇，要雙方好鍾意才可一起。」她與42歲吳卓羲緋聞傳得熱哄哄，可擔心阻礙真姻緣？她說：「唔關事！緋聞還緋聞，真就是真，分得好開，我不介意傳緋聞。」問現階段與吳卓羲是什麼關係？她即時面紅說：「希望順其自然，即是舒適安穩也是很重要的步驟，我覺得真的要夾，要些時間，愛人之前要先懂得愛自己。」緋聞會否變真？她仍不置可否，「唔知！這個問題好難答」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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