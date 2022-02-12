孫藝珍否認懷孕急結婚 玄彬3100萬豪宅或變婚後愛巢

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍戲假情真，去年元旦公開認愛，前晚透過社交媒體宣布結婚，將於3月在首爾舉行婚禮。玄彬與孫藝珍的婚訊成為熱話，孫藝珍被指懷孕故急着成婚；韓媒指玄彬名下的3100萬港元豪宅，有可能成為婚後愛巢。

文：蘇珮欣

玄彬與孫藝珍前晚宣布婚訊，由於消息來得突然，不少網民大表驚訝，並質疑孫藝珍是否懷有身孕。韓媒引述孫藝珍及玄彬身邊知情人士透露，兩人準備下月中旬舉行婚禮，因為覺得到了該結婚的時候；加上孫藝珍主演的有線頻道JTBC新劇《三十九》，日前已經煞科，順理成章將婚期定在下月中，並否認因懷孕而急於結婚。

各有投資物業合計1.7億港元

據韓媒報道，玄彬去年公開戀情後，豪花48億韓圜（約3100萬港元）購入位於京畿道九里市、面積達2600平方呎的低密度4層高頂樓豪宅。有鄰居表示，「這裏是玄彬跟孫藝珍的新婚房子」，當時玄彬否認傳聞。

據報玄彬與孫藝珍投資眼光獨到，名下擁有自住物業外，還購入商廈投資。玄彬2013年購入多用途建築物後重建成商廈，現值約100億韓圜（約6500萬港元）。孫藝珍2020年以160億韓圜（約1.05億港元）購入首爾江南區新沙洞大廈。二人婚後合共擁有260億韓圜（約1.7億港元）的投資物業，資產規模相當於一家中小型企業。

圈中好友紛紛送上祝福

玄彬與孫藝珍婚訊公開後，全球粉絲送上祝福，圈中好友也恭喜兩人。李秉憲妻子李敏貞昨在孫藝珍的社交媒體留言祝賀。《情定大飯店》宋允兒則表示，「我們的藝珍，見面再說吧」。《屍殺半島》李貞賢留言，「我們的藝珍太讓人感動了，要和玄彬成為非常漂亮的夫婦」。至於《分姻生活》吳允兒則留言叮囑玄彬，要讓其好友孫藝珍幸福快樂。